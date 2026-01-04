Media w USA: Sekretarz stanu USA Marco Rubio pokieruje administracją USA w Wenezueli

Sekretarza stanu czeka jednak również inne zadanie, o którym pisze dziennik „Washington Post”. Rubio będzie musiał również odbudować zaufanie amerykańskich kongresmenów, z których wielu oskarżyło go o kłamstwo przed Kongresem, gdy powiedział, że administracja Trumpa zwróci się do Kongresu o zgodę przed podjęciem działań militarnych przeciwko Wenezueli.

„Biurokratyczne zwycięstwo” Marka Rubia

Usunięcie Maduro nie tylko spełnia długofalowy cel Rubia, który od ponad dekady krytykuje prezydenta Wenezueli. Osoby blisko współpracujące z Rubiem, którego rodzice opuścili Kubę przed przejęciem władzy przez komunistów w 1959 r., twierdzą, że kwestie regionu są mu bliskie. Ostatnie wydarzenia stanowią także „biurokratyczne zwycięstwo” Rubia w administracji USA, ponieważ wiceprezydent USA J.D. Vance jest „zagorzałym sceptykiem” w kwestii rozwiązywania problemów USA poprzez zmianę reżimów – podkreśla „Washington Post”, w swoim artykule nazywając Rubia „wicekrólem Wenezueli”.

Wczoraj Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone będą zarządzać Wenezuelą do czasu „uporządkowanego przekazania władzy”. Nie podał jednak szacunkowego terminu tego procesu.

Już po operacji wywiezienia Maduro z Wenezueli Rubio rozmawiał z wiceprezydentką tego kraju Delcy Rodríguez. Jak poinformował Trump, Rodríguez miała być „zasadniczo gotowa zrobić to, co naszym zdaniem jest konieczne, aby Wenezuela znów stała się wielka”.

Rodríguez zaprzeczyła jednak planom Trumpa wobec jej kraju, mówiąc, że Wenezuela „nigdy nie stanie się kolonią kolejnego imperium”.