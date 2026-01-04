Media w USA: Sekretarz stanu USA Marco Rubio pokieruje administracją USA w Wenezueli

Aktualizacja: 04.01.2026 18:26 Publikacja: 04.01.2026 16:11
Z kolei „Wall Street Journal” podaje, że zespół ds. bezpieczeństwa narodowego Donalda Trumpa – w skład którego wchodzą Rubio, sekretarz obrony Pete Hegseth oraz doradca ds. bezpieczeństwa wewnętrznego Stephen Miller – pracuje nad nową strukturą zarządzania krajem.
Jak relacjonuje „Washington Post”, Rubio będzie odpowiadał za wsparcie w rządzeniu Wenezuelą, dystrybucję zasobów naftowych oraz kreowanie nowego gabinetu. – To zadanie o ogromnej skali – ocenił jeden z wysokich rangą urzędników USA w rozmowie z gazetą. Dodał, że przed Rubiem stoi „zawrotna liczba” kluczowych decyzji politycznych.
Inne źródło gazety sugeruje, że administracja mianuje specjalnego wysłannika do Wenezueli, by odciążyć Rubia w tych obowiązkach.
Sekretarza stanu czeka jednak również inne zadanie, o którym pisze dziennik „Washington Post”. Rubio będzie musiał również odbudować zaufanie amerykańskich kongresmenów, z których wielu oskarżyło go o kłamstwo przed Kongresem, gdy powiedział, że administracja Trumpa zwróci się do Kongresu o zgodę przed podjęciem działań militarnych przeciwko Wenezueli.
Usunięcie Maduro nie tylko spełnia długofalowy cel Rubia, który od ponad dekady krytykuje prezydenta Wenezueli. Osoby blisko współpracujące z Rubiem, którego rodzice opuścili Kubę przed przejęciem władzy przez komunistów w 1959 r., twierdzą, że kwestie regionu są mu bliskie. Ostatnie wydarzenia stanowią także „biurokratyczne zwycięstwo” Rubia w administracji USA, ponieważ wiceprezydent USA J.D. Vance jest „zagorzałym sceptykiem” w kwestii rozwiązywania problemów USA poprzez zmianę reżimów – podkreśla „Washington Post”, w swoim artykule nazywając Rubia „wicekrólem Wenezueli”.
Wczoraj Trump oświadczył, że Stany Zjednoczone będą zarządzać Wenezuelą do czasu „uporządkowanego przekazania władzy”. Nie podał jednak szacunkowego terminu tego procesu.
Już po operacji wywiezienia Maduro z Wenezueli Rubio rozmawiał z wiceprezydentką tego kraju Delcy Rodríguez. Jak poinformował Trump, Rodríguez miała być „zasadniczo gotowa zrobić to, co naszym zdaniem jest konieczne, aby Wenezuela znów stała się wielka”.
Rodríguez zaprzeczyła jednak planom Trumpa wobec jej kraju, mówiąc, że Wenezuela „nigdy nie stanie się kolonią kolejnego imperium”.
W sobotę nad ranem Stany Zjednoczone przeprowadziły zakrojoną na szeroką skalę operację uderzeniową przeciwko Wenezueli. Siły amerykańskie zaatakowały bazę wojskową Fuerte Tiuna, lotnisko Higuerote, bazę sił powietrznych Generalissimo Francisco de Mirande: Amerykanie starali się zniszczyć strategiczne obiekty o znaczeniu militarnym w Caracas i okolicach.
Amerykańscy urzędnicy potwierdzili, że ataki na obiekty w Wenezueli, w tym na obiekty wojskowe, wydał prezydent USA Donald Trump. „Wall Street Journal” poinformował, że przedstawiciel USA potwierdził, że w Wenezueli trwa operacja wojskowa. Odmówił komentarza na temat konkretnych celów i powiedział, że Biały Dom ma wydać oświadczenie, gdy tylko siły amerykańskie opuszczą przestrzeń powietrzną kraju.
„Przywódca (Wenezueli), prezydent Nicolás Maduro, został – wraz z żoną – zatrzymany i wywieziony z kraju. Operację przeprowadzono we współpracy z amerykańskimi organami ścigania. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie” – napisał Trump.
Maduro i jego żona Cilia Flores mają stanąć przed sądem w Nowym Jorku. USA zarzucają im popełnienie przestępstw związanych z narkotykami i terroryzmem, w tym udział w zmowie narkoterrorystycznej i wspieranie handlu narkotykami we współpracy z bojówkami FARC i ELN, kartelami Sinaloa i Zetas oraz gangiem Tren de Aragua. Amerykanie zarzucają Maduro kierowanie grupą przestępczą Cartel de los Soles. Czyny te zagrożone są karą co najmniej 30 lat pozbawienia wolności.
