Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla i liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado
W nocy z piątku na sobotę (rankiem w sobotę czasu polskiego) pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Caracas, a po pewnym czasie pojawiły się informacje, że Donald Trump nakazał armii USA atak na cele w Wenezueli. Od kilku miesięcy rosła presja administracji w Waszyngtonie na reżim Nicolása Maduro, którego USA oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych oraz o faktyczną kontrolę nad tzw. Kartelem Słońc (Cartel de los Soles), który zajmuje się takim przemytem.
Do sprawy – w zamieszczonym w serwisie X oświadczeniu – odniosła się María Corina Machado, liderka wenezuelskiej opozycji i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.
Machado w swoim oświadczeniu zaznaczyła między innymi: „Zaprowadzimy porządek, uwolnimy więźniów politycznych, zbudujemy wyjątkowe państwo i sprowadzimy nasze dzieci z powrotem do domu”.
Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla przypomniała także między innymi o wyborach prezydenckich z lipca 2024 r., powszechnie uważanych za sfałszowane przez reżim Maduro. Opozycja przedstawiła wówczas protokoły świadczące o zwycięstwie popieranego przez nią kandydata Gonzaleza. Jak oceniła Machado, Gonzalez powinien natychmiast przejąć mandat konstytucyjny i zostać uznany za głównodowodzącego narodowych sił zbrojnych przez wszystkich urzędników i żołnierzy.
„Wenezuelczycy, nadeszła godzina wolności. Dzisiaj jesteśmy gotowi wyegzekwować nasz mandat i przejąć władzę” – podkreśliła w swoim oświadczeniu María Corina Machado.
Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla zaapelowała także do Wenezuelczyków mieszkających w kraju. „Bądźcie gotowi zrealizować to, o czym wkrótce poinformujemy was za pośrednictwem naszych oficjalnych kanałów” – podkreśliła. Zwróciła się także jednak do Wenezuelczyków za granicą. „Potrzebujemy waszej mobilizacji, zaangażowania rządów i obywateli na całym świecie i zaangażowania ich, począwszy od teraz, w wielką operację budowy nowej Wenezueli” – wskazała.
„W tych decydujących godzinach przyjmijcie całą moją siłę, zaufanie i miłość. Bądźmy wszyscy czujni i w kontakcie. WENEZUELA BĘDZIE WOLNA!” – napisała Machado.
W październiku ubiegłego roku Norweski Komitet Noblowski podjął decyzję o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla liderce demokratycznej opozycji w Wenezueli, Maríi Corinie Machado.
Przewodniczący norweskiego komitetu noblowskiego, Jørgen Watne Frydnes, określił Maríę Corinę Machado „odważną i zaangażowaną orędowniczką pokoju”, która „podtrzymuje płomień demokracji w czasach narastającej ciemności”.
María Corina Machado w 2023 r. była kandydatką na prezydenta wenezuelskiej opozycji z ramienia „Platformy Jedności Demokratycznej”. Została wykluczona ze startu w wyborach przez kontrolowaną przez reżim Krajową Radę Wyborczą.
María Corina Machado to wenezuelska polityczka i jedna z głównych liderek opozycji wobec rządu Nicolása Maduro.
Machado urodziła się 7 października 1967 r. w Caracas. Ukończyła inżynierię przemysłową na Universidad Católica Andrés Bello oraz zdobyła tytuł magistra finansów w Instituto de Estudios Superiores de Administración. W 1992 r. założyła fundację Atenea, a w 2001 współtworzyła organizację Súmate, zajmującą się kontrolą wyborów. W latach 2011–2014 była deputowaną do Zgromadzenia Narodowego, gdzie zdobyła najlepszy wynik wyborczy w kraju. W 2014 r. została usunięta z parlamentu po publicznym potępieniu naruszeń praw człowieka w Wenezueli.
Machado była też laureatką Nagrody Sacharowa w 2024 r. za działalność na rzecz praw człowieka i demokracji. Pomimo represji ze strony wenezuelskiego rządu, które m.in. odebrały jej prawa wyborcze na 15 lat, pozostaje ważną postacią opozycji i symbolem walki o wolność i demokrację w Wenezueli.
