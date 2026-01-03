Rzeczpospolita
Przywódczyni wenezuelskiej opozycji po ataku USA: Jesteśmy gotowi, by przejąć władzę

Maria Corina Machado – przywódczyni wenezuelskiej opozycji i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla – po ataku USA i pojmaniu Nicolása Maduro wezwała do objęcia prezydentury przez Edmundo Gonzaleza Urrutię. „W tych decydujących godzinach przyjmijcie całą moją siłę, zaufanie i miłość. Bądźmy wszyscy czujni i w kontakcie. Wenezuela będzie wolna!” - podkreśliła w oświadczeniu.

Publikacja: 03.01.2026 19:06

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla i liderka wenezuelskiej opozycji Maria Corina Machado

Foto: REUTERS/Leonhard Foeger

Ada Michalak

W nocy z piątku na sobotę (rankiem w sobotę czasu polskiego) pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Caracas, a po pewnym czasie pojawiły się informacje, że Donald Trump nakazał armii USA atak na cele w Wenezueli. Od kilku miesięcy rosła presja administracji w Waszyngtonie na reżim Nicolása Maduro, którego USA oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych oraz o faktyczną kontrolę nad tzw. Kartelem Słońc (Cartel de los Soles), który zajmuje się takim przemytem. 

Do sprawy – w zamieszczonym w serwisie X oświadczeniu – odniosła się María Corina Machado, liderka wenezuelskiej opozycji i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.

Donald Trump przed rezydencją Mar-a-Lago na Florydzie
Konflikty zbrojne
Donald Trump o ataku na Wenezuelę: Ludzie nie widzieli takiego od II wojny światowej

María Corina Machado: Wenezuelczycy, nadeszła godzina wolności

Machado w swoim oświadczeniu zaznaczyła między innymi: „Zaprowadzimy porządek, uwolnimy więźniów politycznych, zbudujemy wyjątkowe państwo i sprowadzimy nasze dzieci z powrotem do domu”. 

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla przypomniała także między innymi o wyborach prezydenckich z lipca 2024 r., powszechnie uważanych za sfałszowane przez reżim Maduro. Opozycja przedstawiła wówczas protokoły świadczące o zwycięstwie popieranego przez nią kandydata Gonzaleza. Jak oceniła Machado, Gonzalez powinien natychmiast przejąć mandat konstytucyjny i zostać uznany za głównodowodzącego narodowych sił zbrojnych przez wszystkich urzędników i żołnierzy. 

„Wenezuelczycy, nadeszła godzina wolności. Dzisiaj jesteśmy gotowi wyegzekwować nasz mandat i przejąć władzę” – podkreśliła w swoim oświadczeniu María Corina Machado. 

Laureatka Pokojowej Nagrody Nobla zaapelowała także do Wenezuelczyków mieszkających w kraju. „Bądźcie gotowi zrealizować to, o czym wkrótce poinformujemy was za pośrednictwem naszych oficjalnych kanałów” – podkreśliła. Zwróciła się także jednak do Wenezuelczyków za granicą. „Potrzebujemy waszej mobilizacji, zaangażowania rządów i obywateli na całym świecie i zaangażowania ich, począwszy od teraz, w wielką operację budowy nowej Wenezueli” – wskazała. 

„W tych decydujących godzinach przyjmijcie całą moją siłę, zaufanie i miłość. Bądźmy wszyscy czujni i w kontakcie. WENEZUELA BĘDZIE WOLNA!” – napisała Machado.

Donald Trump wydał rozkaz do ataku na Wenezuelę. To nie jest dobra wiadomość dla Polski
Komentarze
Artur Bartkiewicz: Atak na Wenezuelę a sprawa polska. Dlaczego należy się niepokoić?
María Corina Machado laureatką Pokojowej Nagrody Nobla

W październiku ubiegłego roku Norweski Komitet Noblowski podjął decyzję o przyznaniu Pokojowej Nagrody Nobla liderce demokratycznej opozycji w Wenezueli, Maríi Corinie Machado.

Przewodniczący norweskiego komitetu noblowskiego, Jørgen Watne Frydnes, określił Maríę Corinę Machado „odważną i zaangażowaną orędowniczką pokoju”, która „podtrzymuje płomień demokracji w czasach narastającej ciemności”.

María Corina Machado w 2023 r. była kandydatką na prezydenta wenezuelskiej opozycji z ramienia „Platformy Jedności Demokratycznej”. Została wykluczona ze startu w wyborach przez kontrolowaną przez reżim Krajową Radę Wyborczą.

Siergiej Ławrow, szef Ministerstwa Spraw Zagranicznych Federacji Rosyjskiej
Konflikty zbrojne
Rosja zareagowała na atak USA na Wenezuelę. MSZ jest oburzone

Kim jest María Corina Machado?

María Corina Machado to wenezuelska polityczka i jedna z głównych liderek opozycji wobec rządu Nicolása Maduro. 

Machado urodziła się 7 października 1967 r. w Caracas. Ukończyła inżynierię przemysłową na Universidad Católica Andrés Bello oraz zdobyła tytuł magistra finansów w Instituto de Estudios Superiores de Administración. W 1992 r. założyła fundację Atenea, a w 2001 współtworzyła organizację Súmate, zajmującą się kontrolą wyborów. W latach 2011–2014 była deputowaną do Zgromadzenia Narodowego, gdzie zdobyła najlepszy wynik wyborczy w kraju. W 2014 r. została usunięta z parlamentu po publicznym potępieniu naruszeń praw człowieka w Wenezueli.

Maria Corina Machado
Polityka
Pokojowa Nagroda Nobla przyznana. Laureatką opozycjonistka z Wenezueli

Machado była też laureatką Nagrody Sacharowa w 2024 r. za działalność na rzecz praw człowieka i demokracji. Pomimo represji ze strony wenezuelskiego rządu, które m.in. odebrały jej prawa wyborcze na 15 lat, pozostaje ważną postacią opozycji i symbolem walki o wolność i demokrację w Wenezueli.

Źródło: rp.pl

