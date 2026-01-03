W nocy z piątku na sobotę (rankiem w sobotę czasu polskiego) pojawiły się doniesienia o eksplozjach w Caracas, a po pewnym czasie pojawiły się informacje, że Donald Trump nakazał armii USA atak na cele w Wenezueli. Od kilku miesięcy rosła presja administracji w Waszyngtonie na reżim Nicolása Maduro, którego USA oskarżają o wspieranie przemytu narkotyków do Stanów Zjednoczonych oraz o faktyczną kontrolę nad tzw. Kartelem Słońc (Cartel de los Soles), który zajmuje się takim przemytem.

Reklama Reklama

Do sprawy – w zamieszczonym w serwisie X oświadczeniu – odniosła się María Corina Machado, liderka wenezuelskiej opozycji i laureatka Pokojowej Nagrody Nobla.

María Corina Machado: Wenezuelczycy, nadeszła godzina wolności

Machado w swoim oświadczeniu zaznaczyła między innymi: „Zaprowadzimy porządek, uwolnimy więźniów politycznych, zbudujemy wyjątkowe państwo i sprowadzimy nasze dzieci z powrotem do domu”.