Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Prawo
Reklama

Pomagał w dywersji na kolei. Są zarzuty dla obywatela Ukrainy

Volodymyr B. usłyszał zarzut działania na rzecz rosyjskiego wywiadu i udzielenia pomocy bezpośrednim sprawcom aktów dywersji, do których doszło 15-16 listopada w miejscowościach Mika i Gołąb - poinformowała w poniedziałek Prokuratura Krajowa.

Publikacja: 24.11.2025 12:02

Obywatel Ukrainy Volodymyr B. pomagał bezpośrednim sprawcom aktów dywersji na infrastrukturę kolejow

Obywatel Ukrainy Volodymyr B. pomagał bezpośrednim sprawcom aktów dywersji na infrastrukturę kolejową - ustalili śledczy.

Foto: PAP/Przemysław Piątkowski

Mateusz Adamski

W ubiegły weekend 15-16 listopada na trasie kolejowej Warszawa – Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb, 16 listopada pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Jak poinformował w Sejmie premier Donald Tusk, osobami odpowiedzialnymi za dywersję na kolei byli obywatele Ukrainy współpracujący z Rosją. – Władzom rosyjskim zależy nie tylko na bezpośrednim efekcie tego typu akcji, ale także na konsekwencjach społecznych i politycznych, to jest na dezorganizacji, chaosie, panice, spekulacjach, niepewności – mówił premier.

W ubiegłą środę rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej prok. Przemysław Nowak potwierdził, iż z ustaleń śledczych wynika, że bezpośrednimi sprawcami aktów dywersji byli dwaj obywatele Ukrainy Oleksandr K. i Yevhenii I., którzy w nocy z soboty na niedzielę uciekli na Białoruś. Mieli oni działać na rzecz wywiadu Federacji Rosyjskiej.

Czytaj więcej

Rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak
Prawo karne
Dywersja na kolei. Prokuratura przekazała nowe informacje ze śledztwa

Jak Volodymyr B. pomógł dywersantom?

Jednocześnie informowano o zatrzymaniu kilku osób, które mogły mieć związek z aktami dywersji. W poniedziałek Prokuratura Krajowa przekazała, że zarzut usłyszał Volodymyr B. Śledczy ustalili, że we wrześniu zawiózł on Yevheniia I. w rejon planowanych działań dywersyjnych (linia kolejowa nr 7 w okolicach miejscowości Mika i Gołąb), umożliwiając mu rozpoznanie terenu oraz wybór miejsca podłożenia materiałów wybuchowych, a także umieszczenia urządzenia rejestrującego obraz i instalacji metalowego elementu na szynach.

Jak przekazał rzecznik Prokuratury Krajowej, prok. Przemysław Nowak, na wniosek prokuratora sąd zastosował wobec Volodymyra B. środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania.

Reklama
Reklama

W komunikacie podano, że śledztwo jest kontynuowane. „Prowadzone są intensywne czynności zmierzające do ustalenia wszystkich innych osób, które w jakiejkolwiek formie brały udział w zleceniu, planowaniu, organizacji lub wykonaniu powyższych ataków dywersyjnych” – zapewnia prokuratura. 

Czytaj więcej

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowe
Przestępczość
Kim byli terroryści, którzy dokonali dywersji na kolei. Znane są nazwiska rosyjskich agentów

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Prawo Karne

W ubiegły weekend 15-16 listopada na trasie kolejowej Warszawa – Lublin doszło do dwóch aktów dywersji. W miejscowości Mika eksplozja ładunku wybuchowego zniszczyła tor kolejowy. W innym miejscu, niedaleko stacji kolejowej Gołąb, 16 listopada pociąg z 475 pasażerami musiał nagle hamować z powodu uszkodzonej linii kolejowej. Jak poinformował w Sejmie premier Donald Tusk, osobami odpowiedzialnymi za dywersję na kolei byli obywatele Ukrainy współpracujący z Rosją. – Władzom rosyjskim zależy nie tylko na bezpośrednim efekcie tego typu akcji, ale także na konsekwencjach społecznych i politycznych, to jest na dezorganizacji, chaosie, panice, spekulacjach, niepewności – mówił premier.

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Zbigniew Ziobro nie pokazuje się publicznie, ale jest aktywny w mediach społecznościowych
Prawo karne
Zabezpieczenie majątku Zbigniewa Ziobry to nie represja
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Materiał Promocyjny
Twoja gwiazda bliżej niż myślisz — Mercedes Van ProCenter
Rozliczenia rządów PiS przez Waldemara Żurka. Przeważają negatywne oceny
Prawo w Polsce
Rozliczenia rządów PiS przez Waldemara Żurka. Przeważają negatywne oceny
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Konsumenci
Frankowicze. Sąd nie zawsze związany stanowiskiem sądu odwoławczego
Jak prawidłowo napisać testament?
Spadki i darowizny
Jak napisać skuteczny testament? O ważności wydziedziczenia i zachowku
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Materiał Promocyjny
Cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony
Prostsze formalności spadkowe. Sejm znowelizował ustawę o księgach wieczystych
Spadki i darowizny
Prostsze formalności spadkowe. Sejm znowelizował ustawę o księgach wieczystych
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama
Reklama