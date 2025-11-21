Prokurator prowadzący śledztwo w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości wydał postanowienie o zabezpieczeniu na mieniu przebywającego w Budapeszcie Zbigniewa Ziobry. Jak poinformował Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej, dokonano zajęcia środków na rachunkach bankowych, a także dokonano ustanowienia tzw. hipoteki przymusowej na nieruchomościach. Postanowienie o zabezpieczeniu ustanowiono na dwóch należących do byłego ministra sprawiedliwości nieruchomościach.

Reklama Reklama

Czym jest hipoteka przymusowa i w jakich sprawach prokuratura sięga po ten instrument?

Jak tłumaczy dr Paweł Czarnecki z katedry postępowania karnego na Uniwersytecie Jagiellońskim, zabezpieczenie finansowe jest jednym ze środków przymusu. O jego zastosowaniu decyduje prokurator, na etapie postępowania przygotowawczego i sąd na etapie postępowania sądowego. – Hipoteka przymusowa jest najsurowszą formą zabezpieczenia majątkowego, ale stosuje się też inne, jak np. zajęcie konta czy zatrzymanie wartościowych przedmiotów – tłumaczy dr Czarnecki.

Jakie są przesłanki do stosowania zabezpieczenia majątkowego?

– Jeśli organ prowadzący postępowanie uzna, że na podstawie postawionych zarzutów istnieje duże prawdopodobieństwo, że w przyszłości zapadnie wyrok, w którym zostanie orzeczona grzywna, świadczenie pieniężne, przepadek, środek kompensacyjny czy zwrot pokrzywdzonemu lub innemu uprawnionemu podmiotowi korzyści majątkowej, jaką sprawca osiągnął z popełnionego przestępstwa, albo jej równowartości, wówczas dokonuje zabezpieczenia majątkowego na poczet tych przyszłych należności. Zatem aby zwiększyć szanse na to, że taki wyrok będzie wykonany. Musi też istnieć obawa, że istnieje bardzo duże ryzyko, iż jeśli prokurator nie zastosowałby takiego środka, to dojdzie do utrudniania wykonania tego przyszłego orzeczenia, w jego finansowym aspekcie. Przykładowo, że do czasu prawomocnego wyroku skazany zdąży się pozbyć całego majątku – wyjaśnia dr Paweł Czarnecki.

Warto dodać, że na postanowienie prokuratora o zastosowaniu zabezpieczenia majątkowego przysługuje środek odwoławczy w postaci zażalenia do sądu.