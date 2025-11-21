– Proszę wyobrazić sobie innego podejrzanego, któremu prokurator zarzucałby 26 przestępstw, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie wielu milionów, które miały służyć dobru publicznemu. To absolutnie rutynowe działanie i dziwne byłoby, gdyby prokurator tego nie realizował – tłumaczył dziennikarzom Przemysław Nowak odnosząc się do zarzutów Zbigniewa Ziobry, który oskarży śledczych o „polityczną zemstę”.

Hipoteka przymusowa na nieruchomościach Ziobry

W czwartek prok. Nowak poinformował na X, że prokuratura zastosowała zabezpieczenie majątkowe wobec posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, któremu chce przedstawić zarzuty w śledztwie ws. nieprawidłowości w wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Nieruchomości należące do posła zostały obciążone hipoteką przymusową, zajęto też jego rachunki bankowe.

„Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku” - podkreślił Nowak w rozmowie z PAP.

Prokuratura: nie fizyczne zajęcie, lecz wpis w księdze wieczystej

W piątek rzecznik PK uściślił, że zastosowane zabezpieczenie majątkowe nie polega na fizycznym zabezpieczeniu, a jedynie obciążeniu hipoteką przymusową, czyli odpowiednim wpisem w księdze wieczystej.