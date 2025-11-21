Reklama
Zabezpieczony majątek Zbigniew Ziobro może nawet sprzedać

Mimo zabezpieczenia przez prokuraturę, Zbigniew Ziobro wciąż może korzystać ze swoich nieruchomości, a nawet je sprzedać - powiedział w piątek rzecznik Prokuratury Krajowej Przemysław Nowak. Zapewnił też, że decyzja prokuratury nie ma związku z wyjazdem Ziobry na Węgry.

Publikacja: 21.11.2025 16:03

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Poseł PiS Zbigniew Ziobro

Foto: PAP/Albert Zawada

Dorota Gajos-Kaniewska

– Proszę wyobrazić sobie innego podejrzanego, któremu prokurator zarzucałby 26 przestępstw, działanie w zorganizowanej grupie przestępczej, przywłaszczenie wielu milionów, które miały służyć dobru publicznemu. To absolutnie rutynowe działanie i dziwne byłoby, gdyby prokurator tego nie realizował – tłumaczył dziennikarzom Przemysław Nowak odnosząc się do zarzutów Zbigniewa Ziobry, który oskarży śledczych o „polityczną zemstę”. 

Hipoteka przymusowa na nieruchomościach Ziobry

W czwartek prok. Nowak poinformował na X, że prokuratura zastosowała zabezpieczenie majątkowe wobec posła PiS i byłego ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, któremu chce przedstawić zarzuty w śledztwie ws. nieprawidłowości w wydawaniu środków z Funduszu Sprawiedliwości. Nieruchomości należące do posła zostały obciążone hipoteką przymusową, zajęto też jego rachunki bankowe.  

„Zabezpieczenie majątkowe ma zapewnić wykonalność przyszłych orzeczeń sądowych o charakterze majątkowym, takich jak grzywna, obowiązek naprawienia szkody, przepadek, zwrot korzyści, poprzez uniemożliwienie podejrzanemu wyzbycia się, obciążenia lub ukrycia majątku” - podkreślił  Nowak w rozmowie z PAP.

Zbigniew Ziobro z żoną przed ich domem
Prawo karne
Prokuratura zajęła nieruchomości i konto Zbigniewa Ziobry

Prokuratura: nie fizyczne zajęcie, lecz wpis w księdze wieczystej

W piątek rzecznik PK uściślił, że zastosowane zabezpieczenie majątkowe nie polega na fizycznym zabezpieczeniu, a jedynie obciążeniu hipoteką przymusową, czyli odpowiednim wpisem w księdze wieczystej.  

– My tej nieruchomości fizycznie nie zabezpieczyliśmy. Ona jest dostępna, pan Zbigniew Z. może z niej korzystać. Teoretycznie może nawet ją sprzedać. My dokonaliśmy tylko wpisu do księgi wieczystej.  Jeśli ktoś chciałby ją kupić, to nowy właściciel będzie miał tę nieruchomość obciążoną hipoteką – wyjaśnił prok. Nowak. 

Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece, hipoteka przymusowa zabezpiecza roszczenia wierzyciela na nieruchomości. Jest to odmiana hipoteki, do ustanowienia której nie jest potrzebna zgoda właściciela nieruchomości.  Oznacza to, że po wpisie do księgi wieczystej, wierzyciel może dochodzić spłaty długu z tej nieruchomości, nawet jeśli zmieni ona właściciela. 

Rzecznik PK poinformował także, iż zabezpieczenie dotyczy dwóch nieruchomości ujętych w czterech księgach wieczystych. Jedna z nieruchomości leży w powiecie skierniewickim, druga - w krakowskim. To i zajęcie środków na kontach Ziobry ma zabezpieczać roszczenia wynikające ze szkody oszacowanej przez prokuraturę na co najmniej 143 miliony złotych.  - Na tych rachunkach nie było pieniędzy, a więc żadne pieniądze de facto zabezpieczone nie zostały - zaznaczył prok. Nowak.



