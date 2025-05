Zarówno ukraińskie, jak i zachodnie media podają, że rosyjska delegacja domagała się od Ukraińców wycofania wojsk z kontrolowanych obecnie przez Kijów części obwodów donieckiego, ługańskiego, chersońskiego czy zaporoskiego w zamian za 30-dniowe zawieszenie broni. Kijów propozycję wysłanników Kremla odrzucił. W odpowiedzi na to Rosjanie mieli zagrozić, że niedługo będą się domagać wycofania Ukraińców również z obwodu dniepropietrowskiego.

Jak poinformował Umierow, podczas rozmów ukraińska i rosyjska delegacja omówiły możliwość przeprowadzenia wymiany jeńców w wymiarze 1000 na 1000 osób. Strony rozmawiały także o zawieszeniu broni i przygotowaniu potencjalnego spotkania Wołodymyra Zełenskiego z Putinem.

Wszystko wskazuje na to, że rozmowy nie doprowadziły do żadnego przełomu, albo przybliżenia stanowisk prezentowanych przez obie strony. Ukraińskie źródło, na które powołuje się Reuters twierdzi, że Rosjanie przedstawili żądania, które nie mogą być punktem wyjścia do negocjacji.

W rozmowie z amerykańską stacją CNN tureckie źródła dyplomatyczne stwierdziły zaś, że negocjacje między Ukrainą i Rosją w Stambule przebiegły lepiej niż tego oczekiwano.