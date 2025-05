Prezydent USA Donald Trump w rozmowie z Fox News odniósł się do wojny na Ukrainie oraz do dotyczących jej rozmów. - Nie zapominajcie, że to miało się skończyć w tydzień. Gdyby Putin nie utknął w błocie ze swoimi czołgami i wojskiem, byliby w Kijowie w pięć godzin – stwierdził polityk. Jak ocenił Trump, Władimir Putin „jest zmęczony tą sprawą”.

Donald Trump: Muszę się spotkać z Putinem, mam dość

Jak powiedział Donald Trump, rosyjski przywódca Władimir Putin chciał się z nim spotkać w Stambule, lecz nie zdecydował się on polecieć do Turcji, gdyż „nie chciał rozczarowywać Zjednoczonych Emiratów Arabskich”, gdzie przebywał z wizytą. - Musimy się spotkać i myślę, że prawdopodobnie to zaplanujemy, bo mam już dość tego, że inni ludzie przychodzą, spotykają się i tak dalej - powiedział.

Amerykański prezydent dopytywany był także o to, czy Stany Zjednoczone wywrą presję na Władimira Putina i nałożą na Rosję dodatkowe sankcje. - Zawsze byłem dobry w wywieraniu nacisku, zrobię to, jeśli będę musiał (...) Zrobię to, jeśli nie zawrzemy umowy. To byłoby miażdżące dla Rosji, ponieważ mają trudności z gospodarką, a ceny ropy są niskie - zaznaczył.

Rozmowy Ukraina-Rosja w Stambule bez przełomu

16 maja w Stambule odbyły się rozmowy delegacji Rosji i Ukrainy. Były to pierwsze bezpośrednie negocjacje przedstawicieli władz obu państw od trzech lat. Na czele ukraińskiej delegacji stał minister obrony Rustem Umierow, a rosyjską kierował Władimir Miedinski, doradca Władimira Putina.