Po wpisie Jad Waszem. Ambasador Izraela wezwany do MSZ

Minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski wezwał izraelskiego ambasadora Jaakowa Finkelsteina do MSZ w związku z niedzielnym wpisem Jad Waszem w mediach społecznościowych.

Publikacja: 24.11.2025 16:01

Jaakow Finkelstein, ambasador Izraela w Polsce

Jaakow Finkelstein, ambasador Izraela w Polsce

Foto: PAP

Agnieszka Kazimierczuk

Wezwanie ma związek z wpisem Instytut Jad Waszem, który pojawił się w niedzielę w mediach społecznościowych. Napisano w nim, że "Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznego znaku, aby odizolować ich od okolicznej ludności".

Chodzi nakaz noszenia przez Żydów opaski na rękę z Gwiazdą Dawida, wydany przez nazistowskich okupantów. 

Wpis Instytutu Jad Waszem opublikowany 23 listopada 2025 roku spotkał się z falą oburzenia i krytyki, zwłaszcza że nie podkreślono w nim, iż decyzja ta została narzucona przez niemieckich okupantów, a nie przez władze polskie czy społeczeństwo polskie..

Stanowcze reakcje polityków i dyplomatów

Do sytuacji odniósł się  polski rząd i dyplomaci, którzy domagają się wyjaśnień ze strony Jad Waszem oraz podkreślają, że przedstawianie roli Polski w czasie Holokaustu w sposób uproszczony lub przekłamany jest dla Polski historyczną krzywdą i moralnie nie do przyjęcia. Sprawa wzbudziła także reakcje na arenie międzynarodowej, gdzie podkreśla się, że odpowiedzialność za narzucenie oznaczeń i politykę eksterminacyjną ponoszą niemieckie władze okupacyjne.

Wpis wzbudził oburzenie także wśród internautów, którzy pod wpisem Instytutu zamieścili prostujące go informacje kontekstowe.

Czytaj więcej

Estera Flieger: Wpis Jad Waszem to nie pomyłka
Komentarze
Estera Flieger: Wpis Jad Waszem to nie pomyłka

Polscy politycy i historycy podkreślają, że 23 listopada 1939 roku Polska formalnie przestała istnieć jako państwo, a jej terytorium zostało podzielone i okupowane przez Niemców i Sowietów. Zarzucają Jad Waszem przedstawianie historii w sposób, który może być błędnie interpretowany jako obciążanie Polski odpowiedzialnością za decyzje okupantów. Podkreślają, że to niemieckie władze w Generalnym Gubernatorstwie wprowadziły obowiązek noszenia oznaczeń, a Polska była ofiarą agresji i okupacji.

Historycy przypominają o Sprawiedliwych

W reakcji na wpis Instytutu, polskie środowiska historyczne, organizacje społeczne oraz politycy przypominają o udokumentowanych działaniach Polaków na rzecz ratowania Żydów, takich jak działalność państwa podziemnego, polskiej organizacji Żegota oraz liczne przypadki ratowania prześladowanych. Przypominają także, że Jad Waszem sam przyznał Polsce najwyższą liczbę odznaczeń Sprawiedliwy wśród Ńarodów Świata, co podkreśla skalę pomocy udzielanej Żydom w czasie okupacji.

Źródło: rp.pl

