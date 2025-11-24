Po wpisie Jad Waszem. Ambasador Izraela wezwany do MSZ

Wezwanie ma związek z wpisem Instytut Jad Waszem, który pojawił się w niedzielę w mediach społecznościowych. Napisano w nim, że "Polska była pierwszym krajem, w którym Żydzi zostali zmuszeni do noszenia charakterystycznego znaku, aby odizolować ich od okolicznej ludności".

Reklama Reklama

Chodzi nakaz noszenia przez Żydów opaski na rękę z Gwiazdą Dawida, wydany przez nazistowskich okupantów.

Wpis Instytutu Jad Waszem opublikowany 23 listopada 2025 roku spotkał się z falą oburzenia i krytyki, zwłaszcza że nie podkreślono w nim, iż decyzja ta została narzucona przez niemieckich okupantów, a nie przez władze polskie czy społeczeństwo polskie..

Stanowcze reakcje polityków i dyplomatów

Do sytuacji odniósł się polski rząd i dyplomaci, którzy domagają się wyjaśnień ze strony Jad Waszem oraz podkreślają, że przedstawianie roli Polski w czasie Holokaustu w sposób uproszczony lub przekłamany jest dla Polski historyczną krzywdą i moralnie nie do przyjęcia. Sprawa wzbudziła także reakcje na arenie międzynarodowej, gdzie podkreśla się, że odpowiedzialność za narzucenie oznaczeń i politykę eksterminacyjną ponoszą niemieckie władze okupacyjne.

Wpis wzbudził oburzenie także wśród internautów, którzy pod wpisem Instytutu zamieścili prostujące go informacje kontekstowe.