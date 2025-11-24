W dalszej części wpisu na profilu instytutu Jad Waszem czytamy, że „23 listopada 1939 r. Hans Frank, gubernator Generalnego Gubernatorstwa, wydał rozkaz, zgodnie z którym wszyscy Żydzi w wieku 10 lat i starsi musieli nosić na prawym ramieniu białą, materiałową opaskę o szerokości 10 cm, oznaczoną niebieską Gwiazdą Dawida”.

Reklama Reklama

Kontrowersje wokół wpisu instytutu Jad Waszem dotyczącego Polski

Wpis wywołał wiele kontrowersji, a czytelnicy serwisu X.com dodali informacje kontekstowe, podparte linkiem do serwisu Holocaust Encyclopedia, prowadzonego przez amerykańskie Narodowe Muzeum Holocaustu, w którym napisano, że „w latach 1939–1945 urzędnicy nazistowscy wprowadzili oznaki żydowskie, uczynili to na szeroką skalę i w sposób systematyczny, jako wstęp do deportacji Żydów do gett i ośrodków zagłady w okupowanej przez Niemców Europie Wschodniej”.

W informacjach kontekstowych zawarto wyjaśnienie, że „miało to miejsce w okupowanej przez nazistów Polsce, a nie w ramach polskiej polityki rządowej”. Wyjaśniono też, że towarzyszące wpisowi Jad Waszem zdjęcie „przedstawia późniejszy żółty wariant odznaki »Jude« z 1941 r., a nie opisaną białą opaskę z 1939 r.”.

Donald Tusk: Wygląda mi to nie na błąd, ale na jakąś złą wolę

Sprawę skomentował między innymi premier Donald Tusk. Polityk podczas poniedziałkowej konferencji prasowej powiedział, że „kiedy przeczytał informację z tym tekstem, to nie wierzył własnym oczom”. - Jad Waszem to przecież poważna instytucja, bardzo poważna i akurat Żydzi i ta instytucja nie mają żadnej potrzeby, żeby zniekształcać historię, bo ona jest tak oczywista – stwierdził szef rządu.