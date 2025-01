Szmaglewska, podobnie jak jej znajoma Żydówka Edyta Links, obserwowała, ukryta za obozowym klozetem, selekcję na rampie, gdy w 1944 roku przywożono Żydów węgierskich. Edyta od miesięcy nie miała informacji o swojej rodzinie. Nagle powiedziała do otaczających ją współwięźniarek: „»Moja siostra – Szarika«. Potem szarzeje na twarzy i mówi z oczami rozszerzonymi z przerażeniem: »moja matka, szwagier, ojciec, babka ciotka. Są wszyscy moja cała rodzina«. Nie bacząc na niebezpieczeństwo, woła: »Szari, Szari, oddaj dziecko babce!«. Szari nie wie, co znaczą te słowa, posłusznie odwraca się do idącej za nią starszej kobiety i podaje jej maleństwo. Rodzina Edyty zbliża się do SS-manów i wszyscy kolejno odchodzą w prawo, zakwalifikowani do krematorium, prócz jednej tylko Szari”.

Modlitwa o nich niech uświadamia współczesności, że trzeba chronić ludzkość przed innymi zagładami i myśleniem o świecie w kategoriach podboju i upadlania innych

Szmaglewska zakończyła pisanie „Dymów nad Birkenau” 18 lipca 1945 roku. Książkę natychmiast wydał Czytelnik. Jako naoczna relacja została włączona do materiału dowodowego procesu przeciwko niemieckim zbrodniarzom wojennym w Norymberdze, a ona sama złożyła zeznanie jako świadek – jedyna kobieta z Polski, która zeznawała przed trybunałem.

Obrazy z Auschwitz-Birkenau pozostają w oczach jak bolesne szkło

Druga historia. Do obozu trafił jako Jechiel Feiner (ur. w Sosnowcu, 1909–2001). Po wyzwoleniu, jeszcze w obozie dla przemieszczonych (dipisów) w zachodniej Europie, opisuje Auschwitz jako Ka-Tzetnik 135633 (skrót od niemieckiego Kontzentratzionlager). Ze względu na to, że jego wstrząsające książki stały się powszechnie znane, został powołany na świadka w procesie niemieckiego zbrodniarza Adolfa Eichmanna (1961 rok). Dopiero tam, jako Izraelczyk Yehiel De-Nur, ujawnia swoją prawdziwą tożsamość – w odpowiedzi na pytanie prokuratora, co to znaczy „Kacetnik 135633”.

Sąd okazuje mu więźniarski pasiak, pytając, czy poznaje ten typ ubioru. Potwierdza, wypowiadając jak w hipnozie: „To ubranie z planety Auschwitz, miejsca, które nie ma swojego odpowiednika na całej kuli ziemskiej. Gdzie ludzie nie żyli zgodnie z prawem i nie umierali zgodnie z prawem natury, gdzie ich imionami były numery. Wierzę, że ocalałem, i stoję przed sądem tylko dzięki obietnicy, którą im [więźniom] złożyłem. Ich spojrzenie zawsze zawierało obietnicę mojej przysięgi. Była moją zbroją i dawała mi siłę, nawet gdy byłem fizycznie wykończony, i pozwoliła mi przetrwać dwa lata, gdzie żadna sekunda nie była normalna”.