Co dziś mówi nam Auschwitz

Jedna rodzina, dwa pokolenia. Wydaje się, że takie zestawienie faktów jest symbolem zmiany, jaką przeszliśmy. Odeszli świadkowie, w ich miejsce pojawili się politycy.

Władysław Bartoszewski ojciec do Auschwitz trafił przypadkowo, bo z łapanki. Miał wtedy zaledwie 18 lat, był człowiekiem pełnym młodzieńczych ideałów, za to fizycznie słabym i chorowitym. Miałem zaszczyt znać go osobiście i wiem, że przez całe życie prześladowała go wizja, jakiej doświadczył na obozowym placu apelowym. Na jego oczach, podobnie jak na oczach setek innych bezsilnych obserwatorów, zakatowano współwięźnia. Bartoszewski obiecał sobie wtedy, że jeśli tylko uda mu się stąd wydostać, już nigdy, przenigdy nie pozwoli, by w jego obecności człowiek deptał godność innego człowieka. Udało mu się, wyszedł po kilku miesiącach, wtedy jeszcze Niemcy wypuszczali z obozu. I słowa dotrzymał.

Auschwitz to symbol zagłady Żydów. Nikt nie może go zawłaszczyć, zwłaszcza bieżąca polityka

Świat widzi Auschwitz jako symbol zagłady Żydów. I nie chodzi przecież tylko o to, że zginęło ich tam procentowo najwięcej. I nawet nie o to tylko, że – w odróżnieniu od innych – większość z nich posłano do komór gazowych Birkenau właściwie zaraz po przybyciu. Rzecz w tym, że Żydzi ginęli tam jako Żydzi tylko za to, kim byli. Żadnego innego narodu nie potraktowano z podobną bezwzględnością.

I to jest właściwym wymiarem pamięci o żydowskiej tragedii. Bo Żydzi, którzy oddawali życie w Auschwitz, byli Żydami bardzo różnymi. Właściwie jedynym, co łączyło wszystkie, absolutnie wszystkie ofiary, był fakt uznania ich za Żydów, czyli winnych, przez hitlerowski aparat zbrodni. W czeluściach Auschwitz ginęli zarówno syjoniści, jak i ortodoksi, przeciwni idei odbudowy żydowskiego państwa. Ginęli również tacy Żydzi, którzy uważali się za Polaków, a więc byli Polakami. Przykłady można mnożyć dalej.

Im wszystkim należy się nasza pamięć i nasz szacunek. Oni wszyscy, bez wyjątku, winni być częścią symbolu Auschwitz. Ale co to oznacza? Co nam chce powiedzieć ten niewyklarowany jeszcze symbol? Otóż, po pierwsze, nie należy ludzi sobie przeciwstawiać. Wystarczy już, że zrównała ich i ostatecznie zbratała śmierć w komorach gazowych. Jedynym przeciwstawieniem, jakie w symbolu Auschwitz należy respektować, to przeciwstawienie między ofiarami i katami. Nie tylko respektować, ale i z całą mocą podkreślać, szczególnie dzisiaj, w dobie mody na relatywizację wartości.

Ta zasada dotyczy nie tylko Żydów. W symbolu Auschwitz po stronie ofiar mieszczą się zarówno żydowski poeta Icchak Kacenelson, jak i chrześcijański męczennik Maksymilian Kolbe. Zarówno Emilian Kowcz, greckokatolicki kapłan, który podobnie jak Kolbe oddał życie za innego więźnia, jak i Etty Hillesum, holenderska Żydówka, która w geście solidarności z najbliższymi dobrowolnie dołączyła do transportu w kierunku miejsca zagłady. Jest tutaj także Edyta Stein, konwertytka na chrześcijaństwo, która w obozie świadomie poniosła śmierć „za naród żydowski”. Są wreszcie tacy, którzy Auschwitz przeżyli, jak Witold Pilecki, zamordowany później przez komunistów, czy też Viktor Frankl, psychiatra, który po wyzwoleniu długo i dramatycznie doszukiwał się sensu egzystencji człowieka w obozie zagłady. Mieści się w tym symbolu oczywiście i sylwetka Władysława Bartoszewskiego.