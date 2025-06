To chyba miejscowi nie mieli mu nawet tego za złe.

Na szczęście taka presja, która może działać np. w zamkniętych społecznościach, nie przesądza o wyniku wyborów.

A czerwone korale noszone przez członków komisji? Miały wpływ na wyborców czy nie miały?

Raczej trudno się spodziewać, żeby ktoś pod wpływem czerwonych korali zmienił swoje preferencje wyborcze. Ale w 2023 roku, zresztą za sprawą Prawa i Sprawiedliwości, pojawił się inny problem. PiS zdecydowało wtedy, żeby w dniu wyborów parlamentarnych zorganizować referendum. Zapewne miał być to sposób na poprawę wyniku PiS w tych wyborach, ale jak zwykle nie zadziałał.

Dlaczego jak zwykle?

Bo w 2015 roku spróbował wykorzystać pomysł z referendum Bronisław Komorowski, rozpisując je między pierwszą a drugą turą wyborów prezydenckich. Miał to być sposób na przyciągnięcie do urzędującego prezydenta wyborców Pawła Kukiza. Jak wiadomo, Komorowski przegrał wówczas wybory. A najbardziej znanym przykładem osiągnięcia efektu odwrotnego do zamierzonego było referendum w sprawie brexitu. Premier David Cameron chciał uspokoić w ten sposób nastroje w partii, a skończyło się tym, że przestał być szefem rządu, Wielka Brytania zaś wyszła z Unii Europejskiej. Prawo i Sprawiedliwość też oczekiwało lepszego wyniku wyborczego dzięki referendum w 2023 roku, co się nie ziściło. Za to otworzyło drogę do budowania presji społecznej w czasie głosowania. Słyszałem opowieść z jednej z krakowskich komisji, jak to wyglądało. Kolejka po karty do głosowania była na całą salę gimnastyczną i nagle ktoś, kto już był przy stoliku, głośno powiedział: „tylko bez karty do referendum”.

To była deklaracja polityczna?

Oczywiście. Pani przewodnicząca komisji powiedziała: „No, ale ciszej, ciszej”, na co wyborca jeszcze głośniej: „Ale o czym mam mówić ciszej, o tym, że nie chcę karty do referendum?”. No i gdy tak z dziesięć osób ogłosi, że nie bierze karty do referendum, to pojawia się presja na tych, którzy stoją w kolejce, żeby zweryfikowali swoje poglądy w sprawie referendum i głosowania na PiS. Oczywiście kolejki były wówczas w komisjach w dużych miastach, gdzie PiS i tak ma mniejsze poparcie, a w małych miejscowościach to nie był problem. Z drugiej strony to nie jest tak, że w dużych miastach nikt nie głosuje na Prawo i Sprawiedliwość, zatem ta presja mogła mieć znaczenie.

A co z zaświadczeniami o możliwości zagłosowania poza miejscem zamieszkania? PiS już w 2023 roku alarmowało, że była masa fałszerstw, bo ludzie jeździli z tymi zaświadczeniami od komisji do komisji i oddawali więcej niż jeden głos. Dlaczego PKW nic z tym nie zrobiła?

Bo to nie jest realny problem. Prawo wyborcze przewiduje, że wszystkie dane są wpisywane w określone rubryki. Dzięki temu w każdej komisji można łatwo sprawdzić, ile osób zagłosowało na podstawie zaświadczenia. Jest po prostu plik w Excelu na stronie PKW, który każdy może sobie otworzyć i to zajmuje minutę. Dlatego gdyby było to masowe zjawisko, to natychmiast zostałoby wykryte, bo liczba osób głosujących na podstawie zaświadczenia byłaby większa niż liczba wydanych zaświadczeń. Z tego, co mi wiadomo, było to sprawdzane i niczego takiego nie wykryto. Powiem więcej, stwierdzono nawet, że nie wszystkie osoby, które wzięły zaświadczenia, pofatygowały się do urn. Zatem rzekome autobusy z wyborcami, które jeżdżą po Polsce i przewożą ludzi z zaświadczeniami z miejsca na miejsce, to są legendy. Takie opowieści to jest po prostu rozkręcanie paranoi, która udziela się też drugiej stronie.