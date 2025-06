Oczywiście, każda nieprawidłowość wyborcza musi zostać wyjaśniona. Obywatele muszą wierzyć, że ich głosy zostały policzone w należyty sposób i – skoro powtarzamy – że każdy głos się liczy, każdy powinien zostać wzięty pod uwagę. No właśnie, tylko jak odróżnić głosy zwykłych zatroskanych obywateli od internetowych grup, które sieją teorie spiskowe? Albo co gorsza tymi, którzy przekonują, że wybory zostały sfałszowane, mając w tym swój własny cel – jak niegdyś Antoni Macierewicz promował „kłamstwo smoleńskie”, by utrzymywać gorące emocje części elektoratu.

Problem w tym, że zwolennika teorii spiskowych nie przekona się żadnymi faktami. Jeśli legendarny przywódca Solidarności wzywa do powtórzenia wyborów z powodu ich sfałszowania i proponuje, by w komisjach zasiedli… żołnierze, to ciężko nie odnieść wrażenia, że ktoś stara się eskalować napięcie do bardzo niebezpiecznego poziomu.

A jeśli elektorat uzna, że Koalicja Obywatelska nie potrafi się pogodzić z wynikiem wyborów?

I tu docieramy do bardzo delikatnej granicy. Granicy między słusznym roszczeniem uwzględnienia każdego protestu wyborczego a podważaniem zaufania do procesu demokratycznego – przed czym przestrzegał premier. Część wyborców, słysząc wezwania do unieważnienia wyborów, może dojść do wniosku, że obóz rządzący po prostu nie potrafi się pogodzić z przegraną Rafała Trzaskowskiego i stara się cofnąć czas. Że jedynym planem koalicji 15 października jest dziś podważanie demokratycznej legitymacji Karola Nawrockiego.

Problem w tym, że takie działanie tylko oddala koalicję dowodzoną przez Donalda Tuska od szansy na wygraną w 2027 roku. Jeśli odpowiedzią na przegraną w wyborach jest zapowiedź wielotygodniowego procesu rekonstrukcji rządu, do elektoratu płynie sygnał, że politycy będą się teraz – w odpowiedzi na przegraną – zajmować sobą, nie zaś sprawami obywateli. Ani opowieści o sfałszowanych wyborach, ani zajmowanie się przez polityków samymi sobą nie przekona Polaków, by znów z entuzjazmem zagłosowali za partiami, które dziś tworzą koalicję.