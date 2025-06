Ale gdy tylko okazało się, że Karol Nawrocki wybory wygrał, prawica natychmiast porzuciła spekulacje o fałszerstwie wyborczym. No ale co z podważeniem wyniku wyborczego? Całą zabawę zepsuła Ursula von der Leyen, która w poniedziałek rano pogratulowała Nawrockiemu. Tego samego dnia wieczorem wygraną w wyborach Nawrockiego uznał w orędziu telewizyjnym Donald Tusk.

Dlaczego Amerykanie kazali Niemcom zabronić Donaldowi Tuskowi podważyć wynik wyborów – i inne teorie spiskowe

Cóż więc na to ci, którzy przez pół roku przekonywali, że Unia nie pozwoli na wybór Nawrockiego? Przyznali się do błędu? Przeprosili? Nie, rzeczywistość w niczym im nie przeszkodziła wierze w spiski, przeciwnie, sprawiła, że do jednej teorii spiskowej dorobili kolejne piętro. Gdy cała narracja padła, wymyślono kolejny spisek. Otóż okazało się, że to von der Leyen kazała Tuskowi uznać wybory. Wiadomo, Tusk w prawicowej narracji to marionetka Niemiec, więc jak Niemka kazała, Tusk nie miał wyboru.

Pozostaje pytanie, dlaczego więc Niemcy uznali wynik wyborów, skoro przez pół roku przekonywano, że się na to nie zgodzą? I tu znów pojawiła się szybka wolta - odpowiedź. Niemcom nie uznać polskich wyborów zabronili Amerykanie. I wydawać by się mogło, że to już tak absurdalne, że nie da się bardziej. Ale się da. Szybko pojawiły się dalsze wyjaśnienia, że Amerykanie kazali Niemcom, by Tusk teraz nie działał na rzecz Niemiec, tylko na rzecz Polski, bo mają tu interesy. Więc zamiast przyznać, że cała teoria o niemieckim agencie Tusku była funta kłaków warta, wymyślono kolejne kłamstwa.

Bo teoriom spiskowym nie da się zaprzeczyć. Jeśli stoją w sprzeczności z rzeczywistością, to dla ich zwolenników sygnał, że spisek jest jeszcze głębszy. Dlatego oni, „wiedzący”, nie dadzą się zmylić. Dotyczy to też sympatyków Trzaskowskiego.

Sztab Rafała Trzaskowskiego każe zgłaszać protesty, Donald Tusk ostrzega przed podważaniem zaufania do państwa

Bo ostatnie dni pokazują, jak szybko rozprzestrzeniają się teorie spiskowe po stronie obozu władzy. Otóż nagle okazało się, że wielu sympatyków obecnej władzy wierzy w to, że to opozycja mogła sfałszować wybory… Pojawiające się nieprawidłowości w niektórych komisjach posłużyły do wyjaśnienia faktu, z którym część wyborców Trzaskowskiego nie mogła się pogodzić – przegrał kandydat, który nie miał prawa przegrać, od początku był faworytem sondaży, szedł spacerkiem po zwycięstwo. Dlaczego? Oczywiste – ktoś wpływał na nastroje społeczne w czasie kampanii, a w ostatnią niedzielę PiS skręcił w całym kraju wybory. W czwartek wieczorem nawet szefowa sztabu Rafała Trzaskowskiego, by pocieszyć swoich wyborców ogłosiła powstanie specjalnej strony internetowej, gdzie można było zgłaszać nieprawidłowości, które doprowadziły do przegranej prezydenta Warszawy.