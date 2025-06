Podcast „Posłuchaj Plus Minus”: Wybory prezydenckie. Co tu się naprawdę wydarzyło?

Obecnie temat może być tylko jeden – wybory prezydenckie. A właściwie to, co po nich zostało. Właśnie! Czy mieliśmy do czynienia z jakąś istotną zmianą w polskiej polityce, czy też było w niej to samo, co zawsze, ale w trochę innych szatach i formach? Co tu się tak naprawdę wydarzyło? Niektórzy wieszczą już ostateczny upadek III Rzeczpospolitej wraz z jej elitami, a inni wzruszają ramionami, jakby nic wielkiego się nie stało. Pewne jest tylko jedno – kurz po wyborach prezydenckich zostanie z nami jeszcze długo. I o tym porozmawiamy w najnowszym odcinku podcastu „Posłuchaj Plus Minus”.