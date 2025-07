Dużo jest takich cennych przedmiotów na rynku?

Co jakiś czas się pojawiają, dlatego dokładamy starań, by nie przepuścić żadnej okazji. Gdy pojawia się kolejny list Chopina, który jest ciągle w rękach prywatnych i właściciel decyduje się na sprzedaż – proszę mi wierzyć – stajemy na głowie, żeby zdobyć go do naszych zbiorów. Stąd właśnie taka imponująca liczba listów Chopina w naszej kolekcji. Co więcej, zdarzają się naprawdę rzadkie sytuacje, że na sprzedaż trafiają rękopisy muzyczne Fryderyka Chopina, jak choćby kupiona pod koniec 2024 r. Ballada f-moll. Jest to pierwsza wersja utworu, którą później Chopin zmieniał. Daje nam ona podstawę do tego, żeby prześledzić jego proces twórczy, co jest fascynujące.

Ważnym obiektem jest ostatni fortepian Chopina z manufaktury Pleyela.

Żartujemy, że to taka nasza „Gioconda”. Rzeczywiście, jest to najbardziej rozpoznawalny eksponat w muzeum, który wywołuje czasami niesamowite emocje wśród zwiedzających. Ludzie potrafią oglądać go godzinami. To dotyczy szczególnie Azjatów. W ich przypadku odbiór przedmiotów związanych z Chopinem jest bardzo emocjonalny.

Ile osób odwiedza rocznie muzeum? Skąd pochodzą?

Nasza placówka jest niewielka. Ze względów bezpieczeństwa możemy wpuścić określoną liczbę osób dziennie. Mamy więc grafik muzealny rozpisany na dni i godziny. Co roku odwiedza nas ponad 100 tys. gości. Niestety nie jesteśmy w stanie przyjąć więcej osób, ponieważ ograniczają nas przepisy. Mniej więcej 80 proc. odwiedzających jest spoza Polski, z czego połowę stanowią Azjaci. Pandemia trochę ograniczyła aktywność Chińczyków i Japończyków, ale powoli wracają. Postrzegają też jako czynnik ryzyka wojnę w Ukrainie. Natomiast w tym sezonie odnotowujemy znacznie więcej wycieczek i turystów indywidualnych z Azji.

Z czego wynika to ich zamiłowanie do Chopina?

Cały czas próbujemy zgłębić fenomen zauroczenia jego życiem i twórczością wśród Chińczyków, Japończyków, Wietnamczyków i Koreańczyków. Odbywaliśmy na ten temat wiele dyskusji, także z przedstawicielami tych krajów. Ostatnio poruszaliśmy ten wątek w rozmowach z osobami, które organizowały zeszłoroczną wystawę chopinowską w chińskim mieście Wuzhen. Dyrektor tamtejszego muzeum wspominał, że łączy nas podobna historia. I ta jej ciemna strona wyzwala melancholię, która jest nam tak bliska, a która tak mocno przebija w kompozycjach Chopina. Może w tym rzeczywiście trzeba szukać odpowiedzi?

Czego jeszcze o Chopinie nie wiemy?

Wiemy bardzo dużo, ale pewne rzeczy wciąż zaskakują nawet nas, muzealników. Gdy byliśmy w Palmie na Majorce w związku z organizowaną w tym mieście wystawą „Jestem w Palmie!” dokumentującą tamtejszy pobyt Chopina, George Sand i jej dzieci, odkrywaliśmy materialne ślady ich podróży. Otworzono przed nami archiwum miejskie. Gdy zajrzeliśmy do księgi rejestrującej osoby, które przypływały do Palmy z Barcelony, odnaleźliśmy wpis: „Fryderyk Chopin, artysta” i George Sand z dziećmi. To było dla nas bardzo poruszające, że mogliśmy wręcz dotknąć historii. Była też księga osób, które wypływały z wyspy i oczywiście tam też jest wymieniony Fryderyk Chopin. Tym razem jednak nie podróżował już pierwszą klasą, tylko drugą. Choroba w wyniku złej pogody zaogniła się, Chopin omal nie przypłacił tego wyjazdu życiem. Będąc w Palmie, mieliśmy też okazję zajrzeć do archiwum medycznego, gdzie zachowały się akta rejestrujące stan pogody, ilość opadów, temperaturę w miesiącach w czasie pobytu Chopina na Majorce w 1838 r. Faktycznie aura była niekorzystna. W Polsce archiwa są mocno przetrzebione przez meandry historii, tymczasem tam można znaleźć dokumenty, z których na przykład wynika, w jakiej loży Chopin siedział w teatrze i kto ją w danym roku sponsorował czy wykupił. Tak więc jeszcze dziś udaje się odnajdywać ślady, o których istnieniu nie mieliśmy pojęcia.