Jest pan twórcą NFM – całej idei, która kryje się pod tą nazwą. To muzyczny konglomerat, spoiwo, które łączy w sobie wiele treści – sale koncertowe, program artystyczny, festiwale, zespoły muzyczne. Jak rodzi się taka dalekosiężna idea?

To był długi proces, nie zawsze usłany różami. Impulsem było wpisanie do programu wyborczego Rafała Dutkiewicza, który w 2002 r. startował w wyborach na prezydenta Wrocławia, budowy sali koncertowej. Po wygranych wyborach zostałem jego pełnomocnikiem do spraw kultury i sztuki. Kiedyś w trakcie rozmowy przypomniałem mu o tym postulacie. Prezydent wyraził nadzieję, że wiem, jak to zrobić. Odpowiedziałem, że nie mam pojęcia, ale są przecież na rynku ludzie, którzy się na tym znają.

Od początku wiedzieliśmy, że nie chodzi wyłącznie o budowę obiektu, ale o dokonanie gruntownych zmian w życiu muzycznym Wrocławia. Równolegle z pracami budowlanymi, konkursami na architekta, akustyków, trwały prace nad programem. Chcieliśmy sobie odpowiedzieć na pytanie, po co nam ten obiekt. Przygotowaliśmy kalendarz potencjalnych wydarzeń rozpisany na poszczególne sale. Na tej podstawie określiliśmy program funkcjonalno-przestrzenny dla obiektu. Z czasem powołaliśmy nowe zespoły artystyczne, nowe festiwale, programy edukacyjne. Z perspektywy czasu muszę przyznać, że udało się osiągnąć cel.

Dziś NFM stał się symbolem Wrocławia, jego wizytówką. Przyciąga rzesze turystów z Polski, ale i z zagranicy.

Najstarsze ośrodki czy festiwale od dawna były celem pielgrzymek melomanów z całego świata, myślę tu choćby o festiwalach w Bayreuth, Edynburgu, Salzburgu. Ludzie próbują szukać nowych doznań, eksplorować ofertę artystyczną różnych miast, scen. Taki ruch ma swoich fanów i prężnie się rozwija. My również się z tym stykamy, co nas bardzo cieszy. Przyjeżdżają do nas zorganizowane grupy, odbywają się spotkania, oprowadzania po siedzibie NFM. A Narodowe Forum Muzyki jest wyjątkowe, ma do zaoferowania mnóstwo kultowych już festiwali i wydarzeń.

Jak wygląda oferta programowa NFM?

Jest bardzo różnorodna. Mamy kilkanaście zespołów artystycznych, wokalnych i instrumentalnych, szereg festiwali, w tym najstarszy – Wratislavia Cantans. Na naszej scenie wykonywana jest przede wszystkim muzyka klasyczna różnych epok, ale też elektroniczna, filmowa, muzyka z gier komputerowych, jazz. Sale wynajmowane są również na koncerty muzyki popularnej, ostatnio wystąpił np. zespół Lady Pank. Artyści chcą tu występować ze względu na prestiż miejsca i doskonałe warunki techniczne.

Słuchaczy przyciągają również rozwiązania architektoniczne, akustyczne.

Wiedzieliśmy, że będziemy prezentować różnorodną muzykę i uwzględniliśmy to już na etapie projektowania budynku. W obiekcie doskonale brzmi muzyka symfoniczna, ale równie dobrze koncerty muzyki chóralnej, oratoria, muzyka kameralna, koncerty solowe. Mamy najwyższej jakości sprzęt oraz systemy, które potrafią wygłuszyć pomieszczenia tak, by osiągnąć brzmienie studia. Wszystkie cztery sale są odizolowane od reszty obiektu. Panuje w nich absolutna cisza. Tworzą je dwie konstrukcje, wewnętrzna i zewnętrzna. Można to porównać do pudełka w pudełku. Wewnętrzna sala konstrukcyjnie jest osobnym wyizolowanym budynkiem z podwójnymi ścianami i sufitami. Cały obiekt posadowiony jest na ok. 400 wibroizolatorach. Takie systemy stosuje się w krajach zagrożonych ruchami sejsmicznymi. Także wszystkie instalacje są podwieszone na amortyzatorach. Nie ma szans, żeby do środka dostały się jakieś wibracje, dźwięki, szumy. Można organizować cztery koncerty jednocześnie i nic nie zakłóci brzmienia żadnego z nich.