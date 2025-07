Jerzy Kropiwnicki: PO i PiS wyrosły na gruzach AWS

Ciekawe, dlaczego to ZChN dostał integrację europejską? Zabiegaliście o to?

Pewnie koledzy zrobili to złośliwie, bo uważali, że jesteśmy antyunijni.

I chyba byliście?

Nie. Przyprawiano nam taką twarz, ale antyunijna była tylko część ZChN związana z Janem Łopuszańskim. Resztę z nas można by określić mianem eurorealistów. Osobiście uważałem, że Unia Europejska jest klubem bogatych egoistów – warto być członkiem tego klubu, ale trzeba twardo walczyć o swoje. I to stanowisko podzielało bardzo wielu moich partyjnych kolegów.

Ale to nie był jedyny konflikt w koalicji AWS-UW?

Oczywiście, że nie. Prawdziwe schody pojawiły się, gdy zaczęliśmy realizować program gospodarczy. Leszek Balcerowicz chyba nie zauważył upływu czasu i myślał, że będzie w dalszym ciągu kontynuował swoją reformę z początku lat 90. Byłem szefem Rządowego Centrum Studiów Strategicznych, z miejscem w Radzie Ministrów. Był to jedyny urząd, który mógł zajrzeć do kieszeni ministrowi finansów, co dla premiera było korzystne. Zarazem byłem bardzo silnie związany z programem społecznym Solidarności. Wobec tego między nami musiało dochodzić do silnego zwarcia w kilku sprawach. Pierwsze zwarcie miało miejsce, gdy UW zaproponowała liniowy podatek dochodowy. W moim urzędzie wyliczyliśmy, że byłby on szkodliwy dla średniej i niższej klasy społecznej, za to bardzo korzystny dla najlepiej zarabiających.

Dlaczego szkodliwy?

Bo nie przewidziano kwoty wolnej od podatku i znikały różne ulgi. W efekcie AWS odrzuciła te propozycje. Od tego momentu mój chłód w stosunku do Balcerowicza i jego niechęć do mnie przerodziły się we wrogość, choć to nie było nic osobistego. Drugim problemem było schładzanie gospodarki, które rozpoczął Balcerowicz. Uważałem, że jest przesadne i w znacznej mierze niepotrzebne. Że można zastosować jakieś mniej drastyczne rozwiązania. Natomiast Leszek lubił pokazać, jakim jest macho. Gdy RCSS opublikowało prognozę stanu gospodarki na koniec roku, Balcerowicz do spółki z Hanną Gronkiewicz-Waltz, ówczesną szefową NBP, zażądali usunięcia mnie z urzędu.

Jak rozumiem, prognoza była niekorzystna dla rządu?

Była realistyczna – ale uznano ją za szkodliwą. Odbyłem bardzo długą rozmowę z premierem Jerzym Buzkiem, który wysłał mnie na urlop, nie określając terminu powrotu.

Ale dolał pan oliwy do ognia, mówiąc publicznie, że Balcerowiczowi nie po raz pierwszy się wydaje, iż jest premierem tego rządu.

Dziennikarze to przekręcili i spytali Buzka podczas jego wizyty w Urzędzie Wojewódzkim w Łodzi, co sądzi o wypowiedzi Kropiwnickiego, iż to Balcerowicz jest szefem rządu. Oglądałem tę konferencję w telewizji i widziałem, że Buzek zesztywniał. Ale odpowiedział, że odniesie się do tej wypowiedzi, jednak musi się z nią zapoznać. Gdy moje prognozy – wzrostu inflacji i spadku PKB – się sprawdziły, dziennikarze zaczęli pytać Buzka, kiedy Kropiwnicki wróci na urząd. I po jakimś czasie Buzek zdecydował, że mój urlop się kończy. Przestrzegł mnie tylko, że mam zachować ostrożność w wypowiedziach. Jakiś czas później przewodniczyłem polskiej delegacji na sesji ONZ. O szóstej rano zadzwonił do mnie premier i powiedział, że ma dobrą i złą wiadomość. Zła jest taka, że Unia Wolności wyszła z koalicji i już nie wróci. Odpowiedziałem, że to jest świetna wiadomość. I dodałem: „Teraz robisz mnie ministrem finansów, mamy półtora roku, ja zrobię taki budżet, że nasz elektorat znowu nas pokocha”.