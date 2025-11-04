Aktualizacja: 04.11.2025 13:15 Publikacja: 04.11.2025 07:58
Paweł Romańczuk, szef Heimstadena w Polsce.
Foto: mat. prasowe
Nie zmieniamy naszej polityki biznesowej – naszym priorytetem pozostaje działalność operacyjna związana z najmem. Jesteśmy inwestorem instytucjonalnym, ale również menadżerem działającym w imieniu inwestorów, dlatego patrzymy na rynek z szerszej perspektywy. Poprzez „prywatyzację” zasobu chcemy wygenerować dodatkową wartość dla akcjonariuszy, jednocześnie optymalizując naszą podstawową działalność operacyjną. Sprzedajemy takie lokale, które pozwalają uzyskać istotną premię względem wartości księgowej, wzmacniając zarazem naszą pozycję kapitałową. Kładziemy duży nacisk na zarządzanie portfelem, czyli wybór rozwiązań, które w danym momencie są najkorzystniejsze dla akcjonariuszy.
Rzeczywiście w niektórych krajach nasza grupa ma portfele liczone w dziesiątkach tysięcy mieszkań. Ale są też znacznie mniejsze rynki, podobne do Polski, np. Norwegia (3,5 tys.), Finlandia (3,1 tys.) czy Wielka Brytania (1,4 tys.). Powody uruchomienia sprzedaży w Polsce wynikają głównie ze specyfiki naszego portfela i elastyczności oferty. Mamy tu bardzo dobry produkt, który został świetnie przyjęty przez rynek. Są to mieszkania doskonale zlokalizowane, niedawno oddane do użytkowania i starannie wykończone. Dzięki temu możemy je łatwiej włączyć do sprzedaży niż w innych krajach.
W Polsce, tak jak w innych krajach, będziemy przede wszystkim reagować na sytuację rynkową, a ta może się zmieniać w nadchodzących kwartałach. Nawet jeżeli dojdzie do naszego wyjścia z Polski, będzie to proces stopniowy i rozłożony w czasie. Warto podkreślić, że aktywnie zarządzamy naszym portfelem na kilku rynkach – Polska nie jest tu wyjątkiem. Od lipca wystawiliśmy na sprzedaż około 200 mieszkań, ale jesteśmy bardzo elastyczni. Jeśli dany lokal nie spotyka się z zainteresowaniem kupujących, wraca do puli najmu, żeby generować stabilny przychód. Koncentrujemy się na sprzedaży z premią względem wartości księgowej, ale zachowujemy elastyczność – możemy poczekać i w tym czasie kontynuować wynajem.
Te mieszkania nie weszły do portfela, dlatego nie raportujemy ich w ramach „prywatyzacji”. Sprzedaż wystartowała w II kwartale i do końca września sprzedaliśmy 29 lokali, a na dzisiaj jest to już 35 lokali.
Jeśli chodzi o właściwą, „prywatyzowaną” część portfela, sprzedaż ruszyła w połowie lipca i na koniec III kwartału zaraportowaliśmy zbycie 36 lokali, przy czym liczba ta nie uwzględnia umów przedwstępnych, gdzie klienci czekają na decyzję kredytową.
Warto mieć na uwadze, że oferujemy bardzo różne produkty: część mieszkań jest w projektach nowych – są wybudowane, ale znajdują się albo w standardzie deweloperskim, albo pracują krócej niż dwa lata, więc sprzedajemy je jeszcze z VAT-em. Część jest w projektach, które zostały oddane do użytkowania ponad dwa lata temu, zatem sprzedajemy je już z PCC. Dodatkowo mamy jeszcze podział na projekty, w których są odrębne księgi wieczyste, i takie, gdzie mieszkania są dopiero wyodrębniane.
Jestem ostrożnym optymistą, jeśli chodzi o sytuację na rynku. Ostatnie miesiące były bardzo dynamiczne. Wprowadzenie obowiązku publikacji cen w internecie wpłynęło na naszą strategię sprzedaży. Choć liczba zapytań spadła, nasze oferty są teraz atrakcyjniejsze, aby przyciągnąć kupujących. Testujemy rynek, bo nasz produkt plasuje się na pograniczu rynku pierwotnego i wtórnego. W naszym podejściu cena ofertowa jest stosunkowo sztywna, bo celem nie jest wyprzedaż portfela w jak najszybszym tempie. Kierujemy się zasadą, że mieszkanie można sprzedać tylko raz, a wynająć je możemy wiele razy. Od ogłoszenia rozpoczęcia „prywatyzacji” w Polsce podpisaliśmy około 650 nowych umów najmu. Jeśli rynek najmu pozostanie mocny, a rynek sprzedaży słabszy, to siłą rzeczy będziemy ograniczać podaż mieszkań na sprzedaż.
Naszą siłą jest to, że w portfelu mamy klasyczne budynki mieszkaniowe, a nie przeprojektowane nieruchomości komercyjne. To standardowe mieszkania z układem i powierzchnią typową na rynku deweloperskim w nowych osiedlach. Na każdym kroku podkreślamy, że w Heimstaden wynajmujemy mieszkania, w których lokatorzy czują się jak u siebie w domu. Zgodnie ze specyfiką polskiego rynku podpisujemy umowy na rok, ale im większe mieszkania, tym klienci chętniej przedłużają najem. Część mieszkań sprzedaliśmy dotychczasowym najemcom – to pokazuje, że dla klientów są to naprawdę dobre miejsca do życia, a nie smutna tymczasowa konieczność. Co więcej, także na innych nowych osiedlach jest sporo mieszkań wynajmowanych prywatnie. Naszą przewagą są jakość, lokalizacja, wysoki poziom satysfakcji klientów oraz fakt, że niezależnie od tego, czy sprzedajemy, czy wynajmujemy – nasze osiedla są profesjonalnie zarządzane.
Nie ukrywam, że kiedy ogłosiliśmy „prywatyzację” w Polsce, pojawiło się sporo zainteresowanych inwestorów. To naturalne, tym bardziej że byli to głównie inwestorzy o profilu oportunistycznym. Naszą rolą jest dbanie o maksymalizację wartości dla akcjonariuszy. Nie mamy potrzeby sprzedawania całego portfela czy pojedynczych aktywów poniżej wartości oportunistycznej dla nas, np. by skrócić czas sprzedaży. Dużo większą wartość dziś widzimy w sprzedaży lokali pojedynczym nabywcom, mimo że może to trochę potrwać.
Tak, poziom pustostanów w pracującej części portfela to zaledwie 0,5 proc. na koniec września. Popyt na nasz produkt jest bardzo mocny. Naszymi klientami są ludzie młodzi, pary, rodziny z dziećmi, ale także studenci. Od początku roku odnotowaliśmy wzrost czynszów na poziomie 6–7 proc., natomiast nasze przychody w porównaniu z III kwartałem 2024 r. wzrosły aż o prawie 16 proc. To jednak również efekt porównania z portfelem mieszkań, które rok temu były już dostępne do najmu po odbiorze od wykonawcy, ale jeszcze nie zostały w tym samym okresie wynajęte. Teraz spodziewamy się raczej stabilizacji czynszów – z różną dynamiką w zależności od produktu czy lokalizacji. Czynsze w ostatnich latach dość mocno poszły w górę. Teraz mamy spadki stóp procentowych, co może skłaniać do podejmowania decyzji o zakupie mieszkania.
W około 70 proc. mieszkań, które utrzymujemy w najmie, umowy są przedłużane. Co do zasady, im większy lokal, tym mniejsza rotacja. Co ważne, jesteśmy świeżo po badaniach rocznych satysfakcji klientów i ocena naszych usług poprawiła się rok do roku. To oznacza, że ogłoszenie „prywatyzacji” nie wpłynęło negatywnie na nasze postrzeganie.
Fundamentalnie rynek najmu jest perspektywiczny, budynki mają dobre obłożenie i generują stabilne przepływy. Nawet fakt, że czynsze płacone są w złotych, nie jest dużą niedogodnością, zwłaszcza że kurs utrzymuje się na stosunkowo stabilnym poziomie. Polski rynek niedawno zanotował znaczący wzrost wartościowy, podczas gdy w innych krajach obserwowaliśmy korekty. Z punktu widzenia inwestorów zagranicznych może to oznaczać, że inne rynki stają się atrakcyjniejsze.
Wyzwaniem dla Polski jest aktywizacja rodzimego kapitału na rynku inwestycji w dochodowe nieruchomości komercyjne, a także skuteczna promocja za granicą, nie tylko przez inwestorów czy doradców. Rynek PRS nie może rosnąć bardzo szybko, bo musi zostać fizycznie zbudowany – to wymaga czasu i pieniędzy, a do tego wiąże się z ryzykiem. Polski kapitał instytucjonalny powinien aktywnie uczestniczyć w rozwoju tego sektora, tak jak ma to miejsce na innych rynkach zagranicznych. To może być bardzo dochodowe dla lokalnego kapitału – wystarczy prześledzić ewolucję wartości naszego polskiego portfela od 2021 r.
Paweł Romańczuk dołączył do Heimstadena w 2021 r. Jako investment manager zajmował się rozwojem portfela w Polsce. Od września br. odpowiada za całościowy rozwój działalności firmy w naszym kraju. Wcześniej pełnił funkcję dyrektora finansowego w Layetana Real Estate, gdzie odpowiadał m.in. za przygotowanie, pozyskiwanie finansowania, realizację i zarządzanie projektami deweloperskimi. Jest absolwentem Akademii Leona Koźmińskiego.
Heimstaden to firma notowana na giełdzie w Sztokholmie, wyceniana na 1,3 mld koron.
