Ile sprzedaliście w III kwartale? Zacznijmy od pewnego wyjątku – na sprzedaż poszedł cały blok w projekcie Oh! Praga w Warszawie z 185 lokalami, które – po zakupie od dewelopera – nie zostały wykończone i nigdy nie weszły do waszego portfela najmu.

Te mieszkania nie weszły do portfela, dlatego nie raportujemy ich w ramach „prywatyzacji”. Sprzedaż wystartowała w II kwartale i do końca września sprzedaliśmy 29 lokali, a na dzisiaj jest to już 35 lokali.

Jeśli chodzi o właściwą, „prywatyzowaną” część portfela, sprzedaż ruszyła w połowie lipca i na koniec III kwartału zaraportowaliśmy zbycie 36 lokali, przy czym liczba ta nie uwzględnia umów przedwstępnych, gdzie klienci czekają na decyzję kredytową.

Warto mieć na uwadze, że oferujemy bardzo różne produkty: część mieszkań jest w projektach nowych – są wybudowane, ale znajdują się albo w standardzie deweloperskim, albo pracują krócej niż dwa lata, więc sprzedajemy je jeszcze z VAT-em. Część jest w projektach, które zostały oddane do użytkowania ponad dwa lata temu, zatem sprzedajemy je już z PCC. Dodatkowo mamy jeszcze podział na projekty, w których są odrębne księgi wieczyste, i takie, gdzie mieszkania są dopiero wyodrębniane.

Jak oceniacie koniunkturę na rynku sprzedaży mieszkań?

Jestem ostrożnym optymistą, jeśli chodzi o sytuację na rynku. Ostatnie miesiące były bardzo dynamiczne. Wprowadzenie obowiązku publikacji cen w internecie wpłynęło na naszą strategię sprzedaży. Choć liczba zapytań spadła, nasze oferty są teraz atrakcyjniejsze, aby przyciągnąć kupujących. Testujemy rynek, bo nasz produkt plasuje się na pograniczu rynku pierwotnego i wtórnego. W naszym podejściu cena ofertowa jest stosunkowo sztywna, bo celem nie jest wyprzedaż portfela w jak najszybszym tempie. Kierujemy się zasadą, że mieszkanie można sprzedać tylko raz, a wynająć je możemy wiele razy. Od ogłoszenia rozpoczęcia „prywatyzacji” w Polsce podpisaliśmy około 650 nowych umów najmu. Jeśli rynek najmu pozostanie mocny, a rynek sprzedaży słabszy, to siłą rzeczy będziemy ograniczać podaż mieszkań na sprzedaż.

Czy generalnie łatwo jest sprzedawać pojedyncze mieszkania w bloku, gdzie większość stanowią najemcy z rocznymi umowami?

Naszą siłą jest to, że w portfelu mamy klasyczne budynki mieszkaniowe, a nie przeprojektowane nieruchomości komercyjne. To standardowe mieszkania z układem i powierzchnią typową na rynku deweloperskim w nowych osiedlach. Na każdym kroku podkreślamy, że w Heimstaden wynajmujemy mieszkania, w których lokatorzy czują się jak u siebie w domu. Zgodnie ze specyfiką polskiego rynku podpisujemy umowy na rok, ale im większe mieszkania, tym klienci chętniej przedłużają najem. Część mieszkań sprzedaliśmy dotychczasowym najemcom – to pokazuje, że dla klientów są to naprawdę dobre miejsca do życia, a nie smutna tymczasowa konieczność. Co więcej, także na innych nowych osiedlach jest sporo mieszkań wynajmowanych prywatnie. Naszą przewagą są jakość, lokalizacja, wysoki poziom satysfakcji klientów oraz fakt, że niezależnie od tego, czy sprzedajemy, czy wynajmujemy – nasze osiedla są profesjonalnie zarządzane.