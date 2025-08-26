Notowana na szwedzkiej giełdzie grupa działająca na rynku PRS w kilku europejskich krajach w I połowie 2025 r. zanotowała prawie 8 mld koron (SEK) przychodów z najmu, o 2,1 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik NOI (przychody z czynszów minus koszty operacyjne) sięgnął 5,7 mld koron. Grupa zanotowała 5-proc. wzrost czynszów, jednak portfel wynajmowanych lokali się zmniejszył – na koniec czerwca w zasobie było 159,2 tys. lokali, o 3,7 tys. mniej niż rok wcześniej – Heimstaden prowadzi bowiem program prywatyzacji portfela, czyli sprzedaży mieszkań nabywcom indywidualnym. Ma to na celu zmniejszenie zadłużenia grupy. Najwięcej mieszkań grupa ma w Szwecji (46,7 tys.), Czechach (40,7 tys.) i Niemczech (29,7 tys.). Średni wskaźnik najmu to 98,5 proc.

W sumie w ramach programu prywatyzacji portfela sprzedano ponad 3 tys. lokali, najwięcej w Danii, Norwegii i Szwecji. W I połowie tego roku sprzedano 1,05 tys. mieszkań za 4,9 mld koron, z premią rzędu 30 proc. wobec wartości księgowej.

Heimstaden w ciągu roku zwiększył portfel wynajmowanych mieszkań w Polsce

Polska to wciąż relatywnie młody rynek dla grupy. Na koniec I półrocza nad Wisłą Heimstaden miał w portfelu 2,05 tys. wynajętych lokali (tyle samo, co na koniec marca) wobec 1,64 tys. rok wcześniej. Oddanie do użytkowania kolejnych lokali i wzrost czynszów przełożyły się na skokową poprawę wyników finansowych. Przychody z najmu wyniosły 126 mln koron (48 mln zł), o 117 proc. więcej niż rok wcześniej. Wynik NOI wzrósł o 137 proc., do 116 mln koron (44 mln zł). Średnie obłożenie polskiego zasobu wynosiło 98,5 proc.

Niemniej i u nas ruszyła akcja sprzedaży mieszkań. Inicjatywę ogłoszono w czerwcu i w sprawozdaniu za II kwartał nie widać jeszcze efektów. Sprzedaż mieszkań to proces długoterminowy, bo najpierw muszą wygasnąć umowy najmu. Najemcy mają prawo pierwokupu.