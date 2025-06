Heimstaden postanowił spieniężyć część portfela mieszkaniowego w Polsce, ale zapewnia, że nie wycofuje się z naszego rynku PRS. Podobną strategię grupa realizuje w innych krajach: Szwecji, Norwegii, Danii i Holandii. Nie jest tajemnicą, że Heimstaden zmaga się z zadłużeniem i sprzedaż mieszkań ma na celu wzmocnić pozycję finansową grupy.

Heimstaden wystawia mieszkania na sprzedaż.

W Polsce w pierwszej kolejności pod młotek idzie projekt Oh!Praga, który nawet nie zdążył wejść do portfela na wynajem. Heimstaden kupił go od Eiffage Immobilier Polska na początku tego roku. Lokale nie zostały wykończone. Są do kupienia w stanie deweloperskim – łączna oferta to 185 lokali.

Na sprzedaż są również mieszkania w ośmiu wynajmowanych budynkach w Warszawie i Krakowie. To łącznie 2052 lokale. Do oferty lokale te będą wchodzić po wygaśnięciu umowy najmu, jeśli najemca nie zdecyduje się na przedłużenie. Obecni najemcy będą mieć pierwszeństwo w zakupie.

– Prywatyzacja polskiego portfela nieruchomości będzie procesem rozłożonym na kilka lat, zgodnie ze strategią Heimstaden realizowaną na pozostałych europejskich rynkach. Naszym priorytetem w tym czasie będzie optymalne zarządzanie portfelem przez sprzedaż lokali i zapewnienie najemcom najwyższego standardu usług. Wierzę, że doskonała jakość, atrakcyjna lokalizacja oraz liczne udogodnienia będą atutem zarówno w procesie sprzedaży, jak i dalszego wynajmu mieszkań – skomentował Paweł Romańczuk, szef ds. zarządzania aktywami i operacjami w Polsce.