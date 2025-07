– Jeszcze w sierpniu i we wrześniu studenci będą się cieszyć wakacjami, ale część z nich zapewne już myśli o wynajmie mieszkania – mówią analitycy Rankomat.pl i Rentier.io. – Niestety, stawki najmu w większości badanych przez nas miast rosną. Największe wzrosty odnotowaliśmy w Toruniu. Najem dużych mieszkań (powyżej 60 mkw.) zdrożał tam o niemal 20 proc. rocznie, a małych (do 30 mkw.) – o prawie 15 proc. Umiarkowanie – o 6 proc. rok do roku – zdrożał jedynie najem średnich mieszkań (30–60 mkw.).

Foto: mat.prasowe

– Próg 100 tys. studentów przekraczają Kraków, Poznań i Wrocław. Wzrosty stawek najmu są tam zwykle zbliżone do przeciętnego poziomu, wynoszą ok. 5 proc. rok do roku – wskazują analitycy Rankomat.pl i Rentier.io. – Wyjątkiem są duże mieszkania w Poznaniu, których najem zdrożał aż o 9 proc. rocznie.

Z wynajmowanego mieszkania do własnego

Autorzy raportu pod lupę biorą też koszty kredytów hipotecznych. – Dzięki obniżkom stóp procentowych połączonym z niewielkimi spadkami cen mieszkań powoli poprawia się dostępność mieszkań – mówią analitycy. – Przeniesienie się z mieszkania wynajmowanego do własnego jest więc nieco łatwiejsze niż jeszcze kilka miesięcy temu.