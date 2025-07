– Prawie wszystkie z ponad 20 tys. działających mieszkań na wynajem mają lokatorów, czyli jest silne zapotrzebowanie na ten rodzaj aktywów. Segment stanowi mniej niż 0,2 proc. całości zasobu mieszkaniowego w Polsce, nie ma przez wiele kolejnych lat ryzyka koncentracji czy monopolizacji rynku przez fundusze – wskazuje prezes JLL. Dodaje, że brakuje jednak struktur wspólnego inwestowania, które prócz mieszkań powinny finansować także pozostałe segmenty już zbudowanych i wynajętych nieruchomości komercyjnych i infrastrukturalnych, optymalizując ryzyko inwestycyjne (wskazuje na propozycje dotyczące REIT).

Zwiększyć dostępność mieszkań

Bartosz Guss uważa, że największym problemem nie jest brak mieszkań, lecz ograniczony dostęp do finansowania. – Pomimo szerokiej oferty, wielu nabywców nie ma zdolności kredytowej, by mieszkanie kupić. Obniżka stóp procentowych może ten problem złagodzić, ale to za mało – uważa. – Niezbędne są działania, które zwiększą dostępność mieszkań nie tylko na rynku komercyjnym, ale też w segmencie mieszkań społecznych. Rozwój TBS-ów i zasobu mieszkań komunalnych powinien stać się jednym z priorytetów polityki publicznej. Tych mieszkań wciąż jest zdecydowanie za mało, a kolejne rządy wykazywały w tej sprawie zbyt dużą pasywność. Potrzebne są konkretne decyzje i inwestycje.

Zdaniem Hanny Milewskiej-Wilk tempo budowy mieszkań jest na wysokim poziomie. – Warto to tempo podtrzymać. Dlatego w naszym instytucie powstała koncepcja Specjalnych Stref Mieszkaniowych. Chodzi o rozwiązywanie problemów z gruntami w średnich i dużych miastach – wyjaśnia. – Coraz ważniejsza staje się też polityka wsparcia remontów zasobów mieszkaniowych, wykorzystanie np. programu Czyste Powietrze. To wymaga współpracy z ministerstwami klimatu, energii oraz wsparcia samorządów.

Ekspertka uważa, że dobry jest kierunek dofinansowania budownictwa na wynajem poprzez SIM-y, TBS-y i ewentualnie spółdzielnie. – Warto połączyć to z remontami w dużych miastach, a w średnich i mniejszych – z powrotem do centrów i może nawet nowym programem rewitalizacji, żeby zapobiegać rozlewaniu się miast – mówi Milewska-Wilk. – Trzeba też zauważyć rynek najmu mieszkań i problemy najemców. Ministerstwo Finansów widzi skalę i przychody z tego sektora. Może zostanie to dostrzeżone w innych regulacjach, np. dodatkach mieszkaniowych dla najemców rynkowych albo choćby monitorowaniu czynszów?