„Klucz do mieszkania” – to nowy program mieszkaniowy, ogłoszony dziś przez ministra rozwoju i technologii Krzysztofa Paszyka. Ma się on składać z trzech „kluczy”, czyli filarów.

Reklama

Zaznaczmy – to autorski program ministerstwa rozwoju.



Czytaj więcej Nieruchomości mieszkaniowe Kredytu zero procent nie będzie. „Szukamy innych rozwiązań” Rząd zapowiada, że w pierwszym kwartale 2025 roku przedstawi kompleksowy program mieszkaniowy. Minister rozwoju Krzysztof Paszyk potwierdził, że program obejmie różnorodne formy wsparcia, od budownictwa komunalnego po własnościowe, jednak szczegóły wciąż są przedmiotem negocjacji.

Mieszkalnictwo komunalne

Na budownictwo społeczne i komunalne w tym roku ma być przeznaczonych 2,5 mld zł. Jak mówił na czwartkowej konferencji Krzysztof Paszyk, ta część programu ma być adresowana do osób w trudnej sytuacji. Z danych resortu wynika, że w kolejce po taki lokal czeka 120 tys. osób. W tym roku miałoby powstać co najmniej 8 tys. mieszkań komunalnych. W Warszawie czynsz za 40-metrowy lokal to ok. 400–500 zł. Pieniądze z budżetu na ten program miałyby też wpierać modernizacje i remonty takiej substancji mieszkaniowej, a nie tylko budowane przez samorządy bloki.

Mieszkalnictwo społeczne

To drugi klucz programu. Jak wyjaśnił minister Paszyk, chodzi o inwestycje mieszkaniowe realizowane przez SIM-y (społeczne inicjatywy mieszkaniowe) i TBS-y (Towarzystwa Budownictwa Społecznego). Z tych zasobów miałyby korzystać osoby o niższych i umiarkowanych dochodach, na granicy zdolności kredytowej, które nie kwalifikują się do wynajmu mieszkania komunalnego. W tym roku miałoby powstać ok. 6,5 tys. mieszkań.