Gdzie szukać nowych inwestycji mieszkaniowych? Jakie kryteria sprawdzić? Gdzie będzie najlepsza relacja ceny do innych wymogów? Warto szukać nowych inwestycji w rozwijających się dzielnicach dużych miast, gdzie dostępne są jeszcze atrakcyjne grunty, a lokalna infrastruktura dynamicznie się rozbudowuje. Przykładem może być Dolny Mokotów w Warszawie – dzielnica z dużym potencjałem, oferująca coraz więcej nowoczesnych osiedli, a jednocześnie zapewniająca bliskość centrum i dostęp do terenów zielonych.

Dolny Mokotów – wyjątkowe miejsce w stolicy

Dolny Mokotów ma ogromny potencjał na stworzenie nowej dzielnicy z pełną infrastrukturą i bliskością terenów zielonych, takich jak Dolina Środkowej Wisły Natura 2000. Obecność takich terenów, jak Rezerwat Przyrody Jeziorko Czerniakowskie i malownicze Zakole Wisły, stanowi ogromną wartość w tej okolicy. Dlatego inwestycje mieszkaniowe w takich miejscach oferują mieszkańcom unikalną możliwość obcowania z naturą w sercu miasta.

Tereny wokół Jeziorka Czerniakowskiego oraz Zakola Wisły w Warszawie to obszary, które odgrywają dużą rolę zarówno w ekosystemie stolicy, jak i w życiu mieszkańców, oferując przestrzeń do wypoczynku, rekreacji i obcowania z naturą.

Zakole Wisły to jeden z najbardziej malowniczych obszarów w Warszawie, obejmujący tereny wzdłuż rzeki Wisły, gdzie tworzy się naturalne zakole w kształcie łuku.

W odpowiednich rękach, takich jak ROBYG, nowe dzielnice mogą stać się wyjątkowymi przestrzeniami życiowymi. Rytm Mokotowa to wyjątkowa inwestycja – nowoczesne, otoczone zielenią osiedle w wysokim standardzie, bogate w wiele udogodnień i innowacji wspierających ochronę środowiska. Jego wyróżnikiem będzie indywidualnie zaprojektowany mural wykonany farbami antysmogowymi. Na osiedlu nie zabraknie stacji ładowania samochodów elektrycznych i stojaków na rowery. Do dyspozycji mieszkańców będzie również strefa fitness, pokój jogi, place zabaw dla dzieci i klub malucha.

Mieszkania na osiedlu Rytm Mokotowa można już kupić w najnowszej ofercie ROBYG – do wyboru są lokale 1-4 pokojowe o metrażach od 30 do 115 m2, z dużymi tarasami, balkonami i prywatnymi ogródkami. Osiedle obejmie wyłącznie niskokondygnacyjną zabudowę, a budynki będą miały maksymalnie 4 piętra.

W przypadku takich dużych inwestycji ważne są kwestie związane z rozwojem infrastrukturalnym i urbanistycznym, które mają na celu zapewnienie zrównoważonego rozwoju – w tym odpowiedniego połączenia między nowoczesną zabudową a ochroną środowiska. Dlatego istotna będzie budowa infrastruktury i połączeń komunikacyjnych – planowane są rozwiązania infrastrukturalne. Rozwinięcie tych elementów może przyczynić się do polepszenia jakości życia w danej okolicy, a także może mieć wpływ na dalszy rozwój społeczno-gospodarczy.

1. Wydłużenie Al. Polski Walczącej do Mostu Siekierkowskiego – co poprawi dostępność komunikacyjną, umożliwiając łatwiejszy i szybszy transport do innych części miasta.

2. Wydłużenie linii tramwajowej – to krok ku zrównoważonemu transportowi publicznemu, który przyciąga pasażerów i redukuje natężenie ruchu samochodowego.

3. Przebudowa ul. Antoniewskiej – umożliwi lepsze zagospodarowanie przestrzeni, dodanie nowych chodników, zieleni czy infrastruktury rowerowej.

Ponadto inwestycje będą sprzyjać rozwojowi oferty edukacyjnej i usługowej – nowe placówki edukacyjne, sklepy, restauracje, placówki medyczne czy biura, co dodatkowo wpłynie na atrakcyjność i funkcjonalność tej przestrzeni. Tego typu zmiany mogą być fundamentem przyszłego rozwoju, który przyciągnie nowych inwestorów i mieszkańców, a także poprawi jakość życia obecnych użytkowników przestrzeni miejskiej.

„Dolny Mokotów to kolejna warszawska dzielnica po Ursusie czy Wilanowie, której możliwości jako pierwszy dostrzegł ROBYG i rozpoczął pionierskie inwestycje – odkrywając piękno i zmieniając oblicze tego terenu. Znajdują się tu ogromne przestrzenie otoczone zielenią, w pobliżu Jeziorka Czerniakowskiego i Zakola Wisły. Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania potencjał tej dzielnicy to aż 12 tys. nowych mieszkań dla 27 tys. mieszkańców. Na osiedlu Rytm Mokotów zaplanowaliśmy strefę usługową usytuowaną na parterach budynków. Nowoczesne, zatopione w zieleni osiedle Rytm Mokotowa zaprojektowaliśmy w wysokim standardzie – obejmującym Smart House firmy Keemple, duże okna, antywłamaniowe drzwi, szklane balustrady czy elektryczne rolety na parterach. Przyszyli mieszkańcy znajdą tu mnóstwo udogodnień i innowacyjnych rozwiązań wspierających ochronę środowiska – takich, jak np. windy z możliwością odzyskiwania energii elektrycznej. Do dyspozycji mieszkańców będzie strefa fitness z pokojem jogi, place zabaw, klub malucha oraz siłownie zewnętrzne. Z myślą o środowisku naturalnym na osiedlu powstanie stacja ładowania samochodów elektrycznych i rowerownia oraz stojaki na rowery, panele fotowoltaiczne i oświetlenie LED w częściach wspólnych, a bezpieczeństwo zapewni ochrona z monitoringiem i wideodomofony. Całość zwieńczy zaprojektowany indywidualnie mural wykonany farbami antysmogowymi, które oczyszczają powietrze. Ten efektowny detal z pewnością stanie się rozpoznawalnym wyróżnikiem tego osiedla” – mówi Joanna Chojecka, dyrektor ds. sprzedaży i marketingu na Warszawę i Wrocław w Grupie ROBYG.

Nowe dzielnice muszą być zaprojektowane w sposób kompleksowy, obejmujący nie tylko mieszkania, ale także odpowiednią infrastrukturę towarzyszącą. Miasteczko Wilanów to doskonały przykład dzielnicy zaprojektowanej w taki sposób, by mieszkańcy mieli dostęp do wszystkich niezbędnych usług w pobliżu swojego domu. Zrealizowane tam inwestycje obejmują m.in. budowę mostu nad Potokiem Służewieckim, boiska sportowego Orlik czy różnorodnych ścieżek rowerowych i pieszych, co sprzyja aktywnemu trybowi życia. Takie rozwiązania pozwalają na stworzenie integralnych przestrzeni, które łączą życie codzienne, pracę, rekreację i kulturę.

Budowanie nowych dzielnic to projektowanie przestrzeni, która łączy estetykę z funkcjonalnością. Ważne jest, by zachować historyczny charakter miejsc, chronić architekturę, przyrodę i jednocześnie tworzyć nowoczesne, wygodne warunki do życia. Tak właśnie dzieje się w przypadku Dolnego Mokotowa. Projektując zagospodarowanie terenu wokół Jeziorka Czerniakowskiego i Zakola Wisły trzeba uwzględnić potrzeby mieszkańców, ale także zachować naturalne elementy tych terenów – takie jak zieleń i ekosystemy wodne. Takie inwestycje wiążą się z dużymi wyzwaniami – jak konieczność budowy infrastruktury drogowej, wodociągowej, kanalizacyjnej, a także zapewnienia odpowiednich usług. Kluczowe jest podejście wieloaspektowe – należy nie tylko wybudować mieszkania, ale także zadbać o pełną infrastrukturę, która będzie odpowiadać na potrzeby przyszłych mieszkańców. Obejmuje to m.in. tereny zielone, przestrzenie publiczne, dostęp do usług, komunikację i rekreację.

Zrównoważony rozwój miast to kluczowy temat w kontekście rosnącego zapotrzebowania na mieszkania, poprawy jakości życia mieszkańców i zminimalizowania negatywnego wpływu urbanizacji na środowisko. Aby budować nowe, atrakcyjne dzielnice, szczególnie w miastach takich jak Warszawa, należy podjąć kompleksowe podejście, uwzględniające zarówno aspekty ekologiczne, jak i społeczne.

Materiał Promocyjny