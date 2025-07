Zdaniem ekspertki, wstrzemięźliwość klientów to zachowanie zupełnie racjonalne.

– Skoro oprocentowanie nowo udzielonych kredytów hipotecznych w maju zmniejszyło się w porównaniu z marcem o 0,5 proc. i wyniosło 7,1 proc., a prognozy eksperckie zapowiadały serię kolejnych obniżek w II połowie bieżącego roku i w roku kolejnym, to – zwłaszcza wobec dominacji kredytów o okresowo stałej stopie – naturalne jest poczekanie na to, aby oprocentowanie spadło – mówi Gawrońska.

Skąd tak duża produkcja mieszkań? W tym szaleństwie jest metoda

W tym kontekście zachowanie deweloperów, którzy cały czas zwiększają ofertę, mimo słabej sprzedaży, wydaje się na pierwszy rzut oka nieracjonalne. – Częściowym wyjaśnieniem jest dążenie największych spółek do utrzymania sprzedaży na w miarę stabilnym poziomie. Skoro oferta rosła od wielu kwartałów, a sprzedaż w zasadzie była stabilna, to sprzedaż w przeliczeniu na projekt spadała. Zatem jeśli chciało się utrzymać sprzedaż, trzeba było zwiększyć liczbę inwestycji w ofercie, i tak działo się aż do ostatniego kwartału – tłumaczy Gawrońska.

Według monitoringu JLL, w II kwartale średnie ceny ofertowe mieszkań były względnie stabilne. W Warszawie wzrosły o 0,5 proc. wobec I kwartału, do 18,9 tys. zł za mkw. W Krakowie urosły o 1,8 proc., do 17,2 tys. zł za mkw. W Trójmieście, gdzie do oferty weszły kolejne apartamentowce, ceny wzrosły o 3,6 proc., do 18,2 tys. zł za mkw. Niewielką korektę, również związaną ze zmianą struktury oferty, zaobserwowano we Wrocławiu.