SoftBank z siedzibą w Tokio postanowił zainwestować 2 mld dolarów w amerykańskiego producenta chipów, który przechodzi obecnie proces restrukturyzacji. Inwestycja kapitałowa ogłoszona w poniedziałek przez obie firmy. Japońska grupa inwestycyjna stanie się tym samym jednym z dziesięciu największych akcjonariuszy Intela.
Jak zauważają amerykańskie media, inwestycja stanowi koło ratunkowe i znaczący wyraz zaufania dla borykającego się z problemami amerykańskiego producenta półprzewodników. Intel w ostatnich latach utracił pozycję na rynku chipów do sztucznej inteligencji, firma ma słaby plan rozwoju produktów i trudności z przyciąganiem nowych klientów, a jej dział produkcji kontraktowej przynosi straty.
Dzięki inwestycji SoftBank rozszerzy swoje ambitne działania w obszarze sztucznej inteligencji, które obejmują m.in. projekt amerykańskiego centrum danych Stargate o wartości 500 miliardów dolarów. „Ta strategiczna inwestycja odzwierciedla nasze przekonanie, że zaawansowana produkcja półprzewodników i łańcuch dostaw będą dalej rozwijane w Stanach Zjednoczonych, a Intel odegra w tym kluczową rolę” – zaznaczył w oświadczeniu prezes SoftBanku Masayoshi Son.
Akcje SoftBanku spadły we wtorek o 4 proc. po ogłoszeniu inwestycji, natomiast notowania Intela wzrosły o 5,6 proc. po zamknięciu sesji.
„Inwestycja SoftBanku pomoże, ale nie jest czymś, co diametralnie zmieni sytuację Intela” – skomentował Amir Anvarzadeh, strateg ds. akcji japońskich w Asymmetric Advisors, cytowany przez agencję Reutera.
Jak dodał, inwestycja może mieć podłoże polityczne. „To bardziej działanie mające na celu utrzymanie dobrych relacji, jakie (Masayoshi Son, prezes SoftBanku – red.) ma z Trumpem” – ocenił.
Pod koniec ubiegłego tygodnia pojawiły się nieoficjalne doniesienia o możliwym przejęciu udziałów w Intelu przez amerykański rząd. Agencja Bloomberga podała, że gabinet Donalda Trumpa chce przyspieszyć ciągnącą się rozbudowę fabryki koncernu w Ohio. Chwilę wcześniej, w poniedziałek, 11 sierpnia, Donald Trump spotkał się z dyrektorem generalnym Intela, Lip-Bu Tanem. Prezydent USA domagał się dymisji nowego szefa firmy z siedzibą w Kalifornii z powodu jego „wysoce konfliktowych” powiązań z chińskimi firmami.
Decyzja SoftBanku nastąpiła również niedługo po ogłoszeniu przez japoński rząd w lipcu pakietu inwestycyjnego o wartości 550 mld dol. w USA, będącego częścią umowy handlowej z Waszyngtonem. Inwestycja SoftBanku w Intela nie ma być jednak częścią tego pakietu.
