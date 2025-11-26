Aktualizacja: 26.11.2025 11:43 Publikacja: 26.11.2025 11:05
Rynek pracy dla ekonomistów i menedżerów zmienia się szybciej niż kiedykolwiek – napędzają go automatyzacja, sztuczna inteligencja, cyfryzacja oraz rosnące znaczenie zrównoważonego rozwoju. Dziś nie wystarczy znać teorii ekonomii czy zasad rachunkowości – liczy się umiejętność łączenia wiedzy z praktyką, analizy danych, rozumienia procesów gospodarczych i pracy w zespołach interdyscyplinarnych.
W dodatku „Uczelnie i wydziały ekonomiczne – gdzie studiować ekonomię i biznes”, który ukaże się 28 listopada 2025 r., prezentujemy uczelnie, które odpowiadają na te wyzwania, pokazując kierunki przyszłości: od zarządzania i finansów, przez technologie cyfrowe i AI, po projekty zrównoważonego rozwoju i kompetencje miękkie. Sprawdzamy, jak uczelnie integrują nauki ekonomiczne z technologią i społecznymi, przygotowując absolwentów do roli liderów nowoczesnego biznesu.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
