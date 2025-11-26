Reklama
Olbrzymi pożar w Hongkongu. W ogniu stanęły wielopiętrowe bloki mieszkalne

W środę potężny pożar objął kilka wysokich budynków mieszkalnych w kompleksie Wang Fuk Court w północnej dzielnicy Tai Po w Hongkongu. Z płonących wieżowców wydobywały się gęste kłęby szarego dymu, a służby ratunkowe przez wiele godzin walczyły z ogniem.

Aktualizacja: 26.11.2025 11:09 Publikacja: 26.11.2025 10:45

Olbrzymi pożar w Hongkongu. W ogniu stanęły wielopiętrowe bloki mieszkalne

Foto: REUTERS/Tyrone Siu

Przemysław Malinowski

Lokalne media informują, że kilka osób pozostaje uwięzionych w swoich mieszkaniach. Stacja RTHK, powołując się na policję, podała również, że dwie osoby doznały poważnych oparzeń. Urazów doznali także strażacy, którzy próbowali opanować rozprzestrzeniający się ogień.

Dziennik „The South China Morning Post” poinformował później, że cztery osoby, w tym strażak, zginęły, a trzy inne zostały ranne. Policja przekazała, że otrzymała wiele zgłoszeń o osobach uwięzionych w budynku, w którym wybuchł pożar. 

Straż pożarna poinformowała, że zgłoszenie o wybuchu ognia wpłynęło o godz. 14.51 czasu lokalnego. Zaledwie 40 minut później podniesiono poziom alarmowy do stopnia czwartego – drugiego najwyższego w hongkońskiej klasyfikacji.

Mieszkańcy zakwestionowali metody radzenia sobie z ogniem. - Kiedy wybuchają pożary lasów, wysyła się helikoptery i zrzuca bomby wodne. Dlaczego tutaj tego nie robią? Jak mogli dopuścić, by inne budynki też zaczęły płonąć? - powiedziała jedna z mieszkanek. - Straż pożarna jest tak blisko. Myśleliśmy, że szybko opanują sytuację, a tymczasem ogień się rozprzestrzenił. Jestem bardzo rozczarowana - dodała.

- Panuje kompletny chaos, nie ma żadnych informacji od władz – dodał inny mieszkaniec.

Foto: REUTERS/Tyrone Siu

Pożar wieżowców w Tai Po. Ewakuacja mieszkańców

Wang Fuk Court to kompleks ośmiu bloków mieszkalnych, w których mieści się blisko 2 tys. lokali, w których mieszka około 4000 mieszkańców. Na kilku budynkach znajdują się bambusowe rusztowania, które mogły ułatwiać rozprzestrzenianie się ognia.

Lokalne władze ogłosiły zamknięcie dużego odcinka autostrady Tai Po, która przebiega w pobliżu płonących wieżowców. Ruch autobusów został przekierowany na alternatywne trasy. Władze ostrzegły mieszkańców przed utrudnieniami i zaapelowały o omijanie okolicy.

Źródło: rp.pl

