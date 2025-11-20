Aktualizacja: 20.11.2025 10:19 Publikacja: 20.11.2025 08:41
Foto: X/HZS_jihocesky
Szpital w Czeskich Budziejowicach potwierdził przyjęcie pięciu osób w stanie ciężkim. Około 40 kolejnych pasażerów odniosło lekkie obrażenia.
Ruch na trasie Czeskie Budziejowice – Pilzno został całkowicie wstrzymany.
Do zdarzenia doszło tuż za stacją w Zlivie w kierunku Pilzna. Zgłoszenie wpłynęło na dyspozytornię pogotowia o godzinie 6:19. Na miejscu działają służby ratunkowe. Ze względu na skalę zdarzenia już od pierwszych minut na miejsce skierowano siedem zespołów ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczej Służby Ratunkowej.
– Według wstępnych informacji są na miejscu dwie osoby ciężko ranne i około czterdziestu lekko poszkodowanych – poinformowała rzeczniczka pogotowia Petra Kafková.
Ratownicy na miejscu oceniają stan zdrowia poszkodowanych i udzielają pomocy rannym. Na miejscu podstawiono dwa autobusy ewakuacyjne dla osób, które nie wymagają hospitalizacji. Straż pożarna skierowała na miejsce również psychologa. Szpital w Czeskich Budziejowicach aktywował plan kryzysowy. Przyjmuje i opatruje rannych, a normalny tryb funkcjonowania placówki nie został ograniczony.
– Trwa akcja wszystkich służb oraz ustalanie przyczyn zdarzenia. Organizowana jest także zastępcza komunikacja autobusowa – przekazał Martin Kavka, rzecznik zarządu kolei.
Na razie nie wiadomo, czy doszło do zderzenia czołowego, czy też jeden z pociągów uderzył w stojący skład. Portal Zdopravy.cz nieoficjalnie informuje, że pociąg pospieszny mógł zignorować sygnał zakazujący jazdy.
Jan Kučera z Inspekcji Kolejowej przekazał czeskiej telewizji, że w jednym z pociągów przypadkowo podróżował inspektor tej instytucji, który natychmiast mógł rozpocząć działania. Na miejsce wypadku jedzie również marszałek kraju południowoczeskiego Martin Kuba.
Koleje Czeskie informują, że zastępcza komunikacja autobusowa funkcjonuje wahadłowo na odcinku Czeskie Budziejowice – Dívčice. Odwołano trzy pociągi pospieszne. Według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 11:30.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Szpital w Czeskich Budziejowicach potwierdził przyjęcie pięciu osób w stanie ciężkim. Około 40 kolejnych pasażerów odniosło lekkie obrażenia.
Ruch na trasie Czeskie Budziejowice – Pilzno został całkowicie wstrzymany.
W sztokholmskiej dzielnicy Östermalm autobus uderzył w przystanek. Kilka osób zginęło, a wiele zostało rannych,...
Gospodarka naszego kraju – jedyna w UE rosnąca nieprzerwanie od 20 lat – wykazuje niesamowitą stabilność makroekonomiczną i ducha przedsiębiorczości. Aby jednak wykorzystać pełen potencjał, warto zająć się dwoma długookresowymi barierami: niedostatecznie rozwiniętym rynkiem finansowym oraz słabą komercjalizacją nauki i wdrożeniami.
Niedaleko Bratysławy zderzyły się dwa pociągi pasażerskie. Po wypadku 11 rannych przewieziono do szpitala, a kil...
Po katastrofie w pobliżu lotniska w Louisville w stanie Kentucky, w której zginęło co najmniej 14 osób, UPS i Fe...
Co najmniej dziewięć osób zostało rannych, po tym jak 35-letni kierowca potrącał pieszych i rowerzystów na franc...
W obliczu przyspieszającej cyfryzacji cyberprzestępcy zwiększają skalę ataków na urządzenia końcowe – komputery i smartfony, ale też na infrastrukturę krytyczną.
Co najmniej siedem osób zginęło, a 11 zostało rannych, po tym jak samolot transportowy należący do firmy UPS spa...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas