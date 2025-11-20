Reklama
Katastrofa kolejowa w Czechach. Dziesiątki rannych

Na trasie kolejowej między Zlivem a Dívčicami na południu Czech w czwartek rano doszło do poważnego wypadku: zderzenia pociągu pospiesznego z pociągiem osobowym. Na miejscu pracują strażacy, policja i zespoły ratownictwa medycznego.

Publikacja: 20.11.2025 08:41

Foto: X/HZS_jihocesky

Przemysław Malinowski

  Szpital w Czeskich Budziejowicach potwierdził przyjęcie pięciu osób w stanie ciężkim. Około 40 kolejnych pasażerów odniosło lekkie obrażenia.  

Ruch na trasie Czeskie Budziejowice – Pilzno został całkowicie wstrzymany.

Dziesiątki rannych po zderzeniu pociągów w Czechach

Do zdarzenia doszło tuż za stacją w Zlivie w kierunku Pilzna. Zgłoszenie wpłynęło na dyspozytornię pogotowia o godzinie 6:19. Na miejscu działają służby ratunkowe.  Ze względu na skalę zdarzenia już od pierwszych minut na miejsce skierowano siedem zespołów ratownictwa medycznego oraz śmigłowiec Lotniczej Służby Ratunkowej.

– Według wstępnych informacji są na miejscu dwie osoby ciężko ranne i około czterdziestu lekko poszkodowanych – poinformowała rzeczniczka pogotowia Petra Kafková.

Ratownicy na miejscu oceniają stan zdrowia poszkodowanych i udzielają pomocy rannym. Na miejscu podstawiono dwa autobusy ewakuacyjne dla osób, które nie wymagają hospitalizacji. Straż pożarna skierowała na miejsce również psychologa. Szpital w Czeskich Budziejowicach aktywował plan kryzysowy. Przyjmuje i opatruje rannych, a normalny tryb funkcjonowania placówki nie został ograniczony.

Katastrofa kolejowa w Czechach. Przyczyny nie są znane

– Trwa akcja wszystkich służb oraz ustalanie przyczyn zdarzenia. Organizowana jest także zastępcza komunikacja autobusowa – przekazał Martin Kavka, rzecznik zarządu kolei.

Na razie nie wiadomo, czy doszło do zderzenia czołowego, czy też jeden z pociągów uderzył w stojący skład. Portal Zdopravy.cz nieoficjalnie informuje, że pociąg pospieszny mógł zignorować sygnał zakazujący jazdy.

Jan Kučera z Inspekcji Kolejowej przekazał czeskiej telewizji, że w jednym z pociągów przypadkowo podróżował inspektor tej instytucji, który natychmiast mógł rozpocząć działania. Na miejsce wypadku jedzie również marszałek kraju południowoczeskiego Martin Kuba.

  Koleje Czeskie informują, że zastępcza komunikacja autobusowa funkcjonuje wahadłowo na odcinku Czeskie Budziejowice – Dívčice. Odwołano trzy pociągi pospieszne. Według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 11:30.

Źródło: rp.pl

Miejsca Regiony Europa Czechy katastrofa kolejowa

