Ratownicy na miejscu oceniają stan zdrowia poszkodowanych i udzielają pomocy rannym. Na miejscu podstawiono dwa autobusy ewakuacyjne dla osób, które nie wymagają hospitalizacji. Straż pożarna skierowała na miejsce również psychologa. Szpital w Czeskich Budziejowicach aktywował plan kryzysowy. Przyjmuje i opatruje rannych, a normalny tryb funkcjonowania placówki nie został ograniczony.

Katastrofa kolejowa w Czechach. Przyczyny nie są znane

– Trwa akcja wszystkich służb oraz ustalanie przyczyn zdarzenia. Organizowana jest także zastępcza komunikacja autobusowa – przekazał Martin Kavka, rzecznik zarządu kolei.

Na razie nie wiadomo, czy doszło do zderzenia czołowego, czy też jeden z pociągów uderzył w stojący skład. Portal Zdopravy.cz nieoficjalnie informuje, że pociąg pospieszny mógł zignorować sygnał zakazujący jazdy.

Jan Kučera z Inspekcji Kolejowej przekazał czeskiej telewizji, że w jednym z pociągów przypadkowo podróżował inspektor tej instytucji, który natychmiast mógł rozpocząć działania. Na miejsce wypadku jedzie również marszałek kraju południowoczeskiego Martin Kuba.

Koleje Czeskie informują, że zastępcza komunikacja autobusowa funkcjonuje wahadłowo na odcinku Czeskie Budziejowice – Dívčice. Odwołano trzy pociągi pospieszne. Według wstępnych szacunków utrudnienia mogą potrwać co najmniej do godziny 11:30.