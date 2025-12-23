Początkowo media informowały o tym, że kontakt z maszyną utracono 40 minut po starcie. Ostatecznie libijskie władze przekazały jednak, że szef sztabu krajowej armii – Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad – nie żyje.

Turcja: Rozbił się odrzutowiec, na którego pokładzie był szef sztabu libijskiej armii

Prywatny odrzutowiec Dassault Falcon 50 – o numerze 9H-DFJ – wystartował o godzinie 20:10 czasu lokalnego (18:10 czasu polskiego) ze stolicy Turcji, Ankary, do Trypolisu w Libii.

Łączność z maszyną utracono około 40 minut po starcie – podaje agencja Reutera. Niedługo wcześniej załoga samolotu zgłosiła potrzebę awaryjnego lądowania.

Portal tureckiej telewizji NTV opublikował nagranie, na którym widać rozbłysk światła w pobliżu miejsca, gdzie utracono łączność z samolotem. W sieci pojawiają się także inne materiały, które mają ukazywać skutki katastrofy.