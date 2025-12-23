Reklama
Nie żyje szef sztabu libijskiej armii. Wracał z Ankary do Trypolisu

Niedaleko Ankary rozbił się odrzutowiec, na którego pokładzie znajdował się szef sztabu libijskiej armii Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad oraz cztery inne osoby.

Publikacja: 23.12.2025 21:40

Ankara. Minister obrony Turcji Yasar Guler i szef sztabu libijskiej armii Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad

Foto: REUTERS/Defence Ministry

Ada Michalak

Początkowo media informowały o tym, że kontakt z maszyną utracono 40 minut po starcie. Ostatecznie libijskie władze przekazały jednak, że szef sztabu krajowej armii – Mohammed Ali Ahmed Al-Haddad – nie żyje.

Turcja: Rozbił się odrzutowiec, na którego pokładzie był szef sztabu libijskiej armii

Prywatny odrzutowiec Dassault Falcon 50 – o numerze 9H-DFJ – wystartował o godzinie 20:10 czasu lokalnego (18:10 czasu polskiego) ze stolicy Turcji, Ankary, do Trypolisu w Libii.

Łączność z maszyną utracono około 40 minut po starcie – podaje agencja Reutera. Niedługo wcześniej załoga samolotu zgłosiła potrzebę awaryjnego lądowania.

Czytaj więcej

Samolot An-22
Wypadki
Rosja: Rozbił się samolot transportowy An-22. To rządowa maszyna?

Portal tureckiej telewizji NTV opublikował nagranie, na którym widać rozbłysk światła w pobliżu miejsca, gdzie utracono łączność z samolotem. W sieci pojawiają się także inne materiały, które mają ukazywać skutki katastrofy.

Po godzinie 21.00 czasu polskiego libijski rząd wydał oświadczenie, w którym poinformował o śmierci generała oraz żałobie. Szef MSW Turcji przekazał zaś, że służby ratunkowe dotarły do wraku samolotu. "Wrak samolotu, który wystartował z lotniska Ankara Esenboğa do Trypolisu, został odnaleziony przez nasze siły żandarmerii dwa kilometry na południe od wioski Kesikkavak w dystrykcie Haymana" – czytamy.

Jak podaje agencja Reutera, dane z monitoringu lotów wskazują, że inne rejsy były – przez ponad godzinę – przekierowywane z lotniska Esenboğa w Ankarze do innych portów lotniczych. Starty i lądowania powróciły późnym wieczorem do normy.

Wizyta Haddada w Turcji była wcześniej zapowiadana przez tureckie ministerstwo obrony.

Źródło: rp.pl

Wypadki Miejsca Regiony Europa Turcja Afryka Libia Katastrofy
