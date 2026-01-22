Do wypadku doszło w czwartek w pobliżu miejscowości Alumbres, położonej w rejonie wybrzeża we wspólnocie autonomicznej Murcja.

Według agencji Reutera, powołującej się na służby ratunkowe, w wyniku kolizji kilka osób odniosło lekkie obrażenia, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Wypadek na kolei w Hiszpanii. Dźwig znalazł się w obrębie torów

Telewizja TVE poinformowała, że poszkodowane zostały cztery osoby – u jednej opatrzono skaleczenia, u pozostałych wystąpiła ostra reakcja stresowa. Z doniesień wynika, że szynobus wąskotorowy kursujący na trasie Kartagena-Los Nietos uderzył w wykorzystywany do napraw linii energetycznych dźwig, który – jak podała Gwardia Cywilna – znalazł się w obszarze torów.

Odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą kolejową spółka Adif poinformowała w serwisie X, że szynobus nie wykoleił się ani nie przewrócił. W komunikacie czytamy, że ruch na trasie Kartagena-Los Nietos został wstrzymany „z powodu wjechania w obszar torów dźwigu niezwiązanego z pracą kolei”.