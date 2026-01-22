Rzeczpospolita
Kolejny wypadek na kolei w Hiszpanii. Szynobus zderzył się z dźwigiem

W południowo-wschodniej Hiszpanii szynobus wąskotorowy uderzył w dźwig – podała agencja Reutera. Według lokalnych mediów, kilka osób zostało poszkodowanych. To kolejny w ostatnich dniach wypadek na hiszpańskiej kolei.

Publikacja: 22.01.2026 14:45

W Hiszpanii doszło do zderzenia szynobusu z dźwigiem

Foto: REUTERS/Loyola Perez de Villegas Muniz

Jakub Czermiński

Do wypadku doszło w czwartek w pobliżu miejscowości Alumbres, położonej w rejonie wybrzeża we wspólnocie autonomicznej Murcja.

Według agencji Reutera, powołującej się na służby ratunkowe, w wyniku kolizji kilka osób odniosło lekkie obrażenia, a ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Czytaj więcej

Miejsce zderzenia dwóch pociągów dużej prędkości w Hiszpanii
Wypadki
Trzy dni żałoby narodowej w Hiszpanii po zderzeniu pociągów. Przyczyna nadal nieznana

Wypadek na kolei w Hiszpanii. Dźwig znalazł się w obrębie torów

Telewizja TVE poinformowała, że poszkodowane zostały cztery osoby – u jednej opatrzono skaleczenia, u pozostałych wystąpiła ostra reakcja stresowa. Z doniesień wynika, że szynobus wąskotorowy kursujący na trasie Kartagena-Los Nietos uderzył w wykorzystywany do napraw linii energetycznych dźwig, który – jak podała Gwardia Cywilna – znalazł się w obszarze torów.

Odpowiedzialna za zarządzanie infrastrukturą kolejową spółka Adif poinformowała w serwisie X, że szynobus nie wykoleił się ani nie przewrócił. W komunikacie czytamy, że ruch na trasie Kartagena-Los Nietos został wstrzymany „z powodu wjechania w obszar torów dźwigu niezwiązanego z pracą kolei”.

To kolejny w ostatnim czasie wypadek na hiszpańskiej kolei. W niedzielę w pobliżu Adamuz w południowej prowincji Kordoba, około 360 km na południe od stolicy kraju, Madrytu, doszło do katastrofy kolejowej, w której zginęły 43 osoby, a 123 zostały ranne. Stan sześciorga poszkodowanych jest poważny. Do tragedii doszło, gdy pociąg dużych prędkości wykoleił się i zderzył z innym pociągiem, nadjeżdżającym z naprzeciwka. Na miejscu zdarzenia trwa usuwanie skutków katastrofy. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że do wypadku mogło dojść w wyniku złego stanu torów.

Z kolei we wtorek w Hiszpanii w pobliżu Barcelony wykoleił się pociąg podmiejski. Do wypadku doszło po tym, jak na tory runął mur oporowy, uszkodzony w wyniku intensywnych opadów deszczu. W wypadku zginął maszynista, kilkadziesiąt osób odniosło obrażenia, a czworo pasażerów zostało ciężko rannych.

Czarna seria w Hiszpanii, maszyniści zapowiedzieli strajk

W związku z sytuacją hiszpańscy maszyniści, domagający się poprawy bezpieczeństwa na kolei, zapowiedzieli strajk w dniach 9–11 lutego.

W ciągu ostatniej dekady – jak przypomniał „El Pais” – w Katalonii doszło do kilku incydentów kolejowych. W lipcu 2017 r. pociąg linii R2 na jednej ze stacji w Barcelonie uderzył w odbojnicę na końcu peronu, w wyniku czego rannych zostało 56 z 70 pasażerów.

Do wypadku doszło w pobliżu miejscowości Alumbres

Foto: REUTERS/Loyola Perez de Villegas Muniz

Szynobus został uszkodzony

Foto: REUTERS/Loyola Perez de Villegas Muniz

Z kolei w listopadzie 2018 r. pociąg linii R4 wykoleił się na trasie między Terrassą a Manresą – zginęła jedna osoba, a 49 zostało rannych. W lutym 2019 r. dwa pociągi R4 zderzyły się na trasie między Sant Vicenç de Castellet a Manresą – maszynista zginął, a ponad sto osób zostało rannych.

Źródło: rp.pl

Wypadki Miejsca Regiony Europa Hiszpania Transport Kolej kolej wąskotorowa
