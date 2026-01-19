Trzy dni żałoby narodowej w Hiszpanii po zderzeniu pociągów. Przyczyna nadal nieznana

- Nasze myśli są ze wszystkimi bliskimi ofiar. Chcemy zapewnić ich o naszej solidarności – podkreślił premier. - Będziemy starali się dojść do tego, jak ta tragedia mogła się wydarzyć. Dojdziemy do prawdy, znajdziemy odpowiedzi – zapewnił też. Sánchez obiecał, że śledztwo ws. wypadku będzie prowadzone w pełni transparentnie. Premier ogłosił, że o północy w nocy z wtorku na środę w kraju rozpocznie się trzydniowa żałoba narodowa. Apelował też, by w sprawie wypadku opierać się na oficjalnych komunikatach i unikać szerzenia dezinformacji. Wciąż nie wiadomo co doprowadziło do katastrofy, władze nie przedstawiły żadnych hipotez.

W związku z wypadkiem Sánchez odwołał swój wyjazd na Światowe Forum Ekonomiczne do Davos, a król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja zdecydowali o skróceniu pobytu w Atenach, gdzie udali się na pogrzeb księżniczki Ireny.

Wypadek kolejowy w Hiszpanii: Jeden pociąg wypadł z torów, drugi w niego uderzył

Do wypadku dwóch pociągów dużych prędkości doszło niedaleko miasta Adamuz, w pobliżu Cordoby. Jadący z Malagi do Madrytu wykoleił się, a jego dwa ostatnie wagony znalazły się na drugim torze. Następnie zderzył się z nim jadący z naprzeciwka pociąg z Madrytu do Huelvy. Do zderzenia miało dojść ok. 20 sekund po wykolejeniu, więc maszynista pociągu, który uderzył w wagony, nie miał czasu, by skorzystać z awaryjnego hamulca.

Iryo, prywatny przewoźnik kolejowy, który obsługiwał połączenie z Malagi do Madrytu, poinformował że pociągiem, który brał udział w kolizji jechało ok. 300 osób. Drugim pociągiem, którego operatorem był państwowy przewoźnik Renfe, jechało ok. 100 pasażerów. Większość ofiar to pasażerowie drugiego z pociągów, który w wyniku zderzenia z wykolejonym pociągiem również się wykoleił i zsunął z kolejowego nasypu. Ucierpieli przede wszystkim pasażerowie pierwszych dwóch wagonów tego pociągu – pierwszym jechało 37 osób, a drugim – 16.