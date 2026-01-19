Trzy dni żałoby narodowej w Hiszpanii po zderzeniu pociągów. Przyczyna nadal nieznana

Aktualizacja: 19.01.2026 14:56 Publikacja: 19.01.2026 14:36
Miejsce zderzenia dwóch pociągów dużej prędkości w Hiszpanii
Foto: REUTERS
- Nasze myśli są ze wszystkimi bliskimi ofiar. Chcemy zapewnić ich o naszej solidarności – podkreślił premier. - Będziemy starali się dojść do tego, jak ta tragedia mogła się wydarzyć. Dojdziemy do prawdy, znajdziemy odpowiedzi – zapewnił też. Sánchez obiecał, że śledztwo ws. wypadku będzie prowadzone w pełni transparentnie. Premier ogłosił, że o północy w nocy z wtorku na środę w kraju rozpocznie się trzydniowa żałoba narodowa. Apelował też, by w sprawie wypadku opierać się na oficjalnych komunikatach i unikać szerzenia dezinformacji. Wciąż nie wiadomo co doprowadziło do katastrofy, władze nie przedstawiły żadnych hipotez.
W związku z wypadkiem Sánchez odwołał swój wyjazd na Światowe Forum Ekonomiczne do Davos, a król Hiszpanii Filip VI i królowa Letycja zdecydowali o skróceniu pobytu w Atenach, gdzie udali się na pogrzeb księżniczki Ireny.
Do wypadku dwóch pociągów dużych prędkości doszło niedaleko miasta Adamuz, w pobliżu Cordoby. Jadący z Malagi do Madrytu wykoleił się, a jego dwa ostatnie wagony znalazły się na drugim torze. Następnie zderzył się z nim jadący z naprzeciwka pociąg z Madrytu do Huelvy. Do zderzenia miało dojść ok. 20 sekund po wykolejeniu, więc maszynista pociągu, który uderzył w wagony, nie miał czasu, by skorzystać z awaryjnego hamulca.
Iryo, prywatny przewoźnik kolejowy, który obsługiwał połączenie z Malagi do Madrytu, poinformował że pociągiem, który brał udział w kolizji jechało ok. 300 osób. Drugim pociągiem, którego operatorem był państwowy przewoźnik Renfe, jechało ok. 100 pasażerów. Większość ofiar to pasażerowie drugiego z pociągów, który w wyniku zderzenia z wykolejonym pociągiem również się wykoleił i zsunął z kolejowego nasypu. Ucierpieli przede wszystkim pasażerowie pierwszych dwóch wagonów tego pociągu – pierwszym jechało 37 osób, a drugim – 16.
W katastrofie zginęło co najmniej 39 osób, a ok. 120 zostało rannych. Spółka Renfe poinformowała, że wyklucza możliwość, by do wypadku doszło w wyniku nadmiernej prędkości lub błędu ludzkiego. W poniedziałek w południe w szpitalach przebywały 43 osoby poszkodowane – w tym czworo dzieci. Jedno dziecko i 12 osób dorosłych, które ucierpiały w wypadku, przebywają na oddziałach intensywnej terapii.
Álvaro Fernandez Heredia, prezes Renfe w rozmowie z lokalną stacją radiową Cadena Ser mówił, że do wypadku doszło w „dziwnych okolicznościach”. Wcześniej minister transportu mówił, że odcinek torów, na którym doszło do wypadku, został odnowiony w maju ubiegłego roku kosztem 700 mln euro. Skład spółki Iryo, który uczestniczył w wypadku, przeszedł przegląd 15 stycznia.
Według Heredii można wykluczyć błąd ludzki jako potencjalną przyczynę wypadku. - To musiało być związane z taborem Iryo lub infrastrukturą - dodał. Na to, że do wypadku mogła przyczynić się infrastruktura wskazuje list skierowany w sierpniu 2025 roku przez związek hiszpańskich kolejarzy do zarządzającej infrastruktura kolejową spółki ADIF. W liście tym kolejarze ze związku SEMAF skarżyli się, iż na tym odcinku uszkodzenia torowiska i nierówności w liniach trakcyjnych powodują częste awarie i niestabilność sieci wysokiego napięcia powodowały częste awarie i uszkodzenia pociągów.
Tymczasem Reuters podaje, że w rejonie Adamuz problemy z infrastrukturą - w tym z sygnalizacją świetlną czy zasilaniem – spowodowały od 2022 roku 10 razy opóźnienie pociągów szybkich prędkości kursujących między Madrytem a Andaluzją.
Hiszpania doświadczyła najtragiczniejszego wypadku pociągu dużych prędkości w 2013 roku – w wyniku wykolejenia się pociągu w północno-zachodniej Hiszpanii zginęło wówczas 80 osób, a 140 zostało rannych.
Źródło: rp.pl
