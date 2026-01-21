W wypadku zginął maszynista, a czterech pasażerów zostało poważnie rannych – informuje lokalna straż pożarna. Do wypadku doszło zaledwie dwa dni po tym, jak w pobliżu Adamuz w południowej prowincji Kordoby, około 360 km na południe od stolicy kraju, Madrytu, doszło do katastrofy kolejowej, w której zginęły 42 osoby. Tam również doszło do wykolejenia pociągu, w który uderzył następnie pociąg jadący z naprzeciwka. Z nieoficjalnych ustaleń wynika, że do katastrofy mogło dojść w wyniku złego stanu torów w miejscu wypadku.

Intensywne opady deszczu przyczyną katastrofy kolejowej w Katalonii?

Claudi Gallardo z katalońskiej straży pożarnej poinformował, że w wypadku, do którego doszło w Katalonii rannych zostało łącznie 37 pasażerów pociągu, ale stan pięciorga z tych osób jest poważny. Większość poszkodowanych to pasażerowie pierwszego wagonu pociągu. Wszystkich pasażerów udało się ewakuować z pociągu. Na miejsce wypadku, do którego doszło w miejscowości Gelida, pod Barceloną, skierowano 20 karetek pogotowia ratunkowego i 38 jednostek straży pożarnej.

Jak zauważa Reuters, do wykolejenia pociągu doszło w rejonie, w którym od dawna zwracano uwagę na niedofinansowanie lokalnej kolei.