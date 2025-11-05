Reklama
Francja: 35-letni kierowca potrącał pieszych i rowerzystów. Krzyczał „Allahu Akbar”

Co najmniej dziewięć osób zostało rannych, po tym jak 35-letni kierowca potrącał pieszych i rowerzystów na francuskiej wyspie Oléron, położonej u atlantyckiego wybrzeża Francji.

Publikacja: 05.11.2025 14:11

Gdy 35-latek był zatrzymywany przez policję krzyczał „Allahu Akbar”

Foto: Adobe Stock

Artur Bartkiewicz

W czasie zatrzymania przez policję kierowca miał krzyczeć „Allahu Akbar” (arab. Bóg jest wielki!) – poinformował prokurator Arnaud Laraize w rozmowie z dziennikiem „Sud Ouest”. Oléron to wyspa chętnie odwiedzana latem przez turystów. 

Stan części rannych potrąconych przez 35-letniego kierowcę na wyspie Oléron jest ciężki

Francuskie media nie przesądzają, jaki był motyw ataku. Na tym etapie śledztwa w sprawę nie jest zaangażowany pion prokuratury zajmujący się przeciwdziałaniem terroryzmowi. 

35-latek miał potrącać pieszych i rowerzystów w różnych częściach wyspy – poinformował francuską telewizję BFM TV mer miasta Dolus-d'Oleron, Thibault Brechkoff. 

Jedna z przesyłek wywoałała pożar w magazynie DHL
Przestępczość
Seria eksplozji w Europie. Litwa zatrzymała podejrzanych o wysyłanie „wybuchowych” paczek

Szef francuskiego MSW Laurent Nunez poinformował, że dwie ranne osoby trafiły na oddział intensywnej terapii. Francuskie media podają, że na oddział intensywnej terapii trafiły cztery osoby. Zjednoczenie Narodowe Marine Le Pen podało, że jednym z rannych jest asystentem parlamentarzysty tej partii. 

35-latek był znany policji, ale nie był na liście osób obserwowanych ze względu na radykalizację

35-latek był wcześniej notowany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu albo za przestępstwa związane z posiadaniem narkotyków – podaje lokalna gazeta „Charente Libre” i inne francuskie media. Informacje takie ma przekazywać mer Saint-Pierre d’Oleron, Christophe Sueur. Z kolei prokurator Laraize mówił, że mężczyzna dopuszczał się w przeszłości drobnych kradzieży. Laraize zaznaczył, że 35-latek nie znajdował się na liście osób obserwowanych przez służby w związku z ich radykalizacją. 

Takie same informacje przekazuje parlamentarzysta Olivier Falorni. Z jego słów wynika, że motyw działania 35-latka nie jest znany, a nazwiska mężczyzny nie było na liście osób podejrzanych o radykalizację – Mamy do czynienia z osobą, która mieszka na wyspie i z ofiarami, które też mieszkają na wyspie – mówił Falorni dziennikarzom. – Czy to jakieś porachunki? Czy atak islamisty? Nie mam pojęcia. Czy stał za tym motyw polityczny? Czy to ktoś psychicznie niestabilny, kto stracił kontrolę? – zastanawiał się. 

„Charente Libre” podaje, że zatrzymany mężczyzna jest obywatelem Francji, nie wskazując jednak źródła tej informacji. 

Według doniesień francuskich mediów 35-latek próbował podpalić swój samochód, w którym znajdowało się kilka butli z gazem.

rp.pl

