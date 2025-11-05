35-latek był znany policji, ale nie był na liście osób obserwowanych ze względu na radykalizację

35-latek był wcześniej notowany przez policję za jazdę pod wpływem alkoholu albo za przestępstwa związane z posiadaniem narkotyków – podaje lokalna gazeta „Charente Libre” i inne francuskie media. Informacje takie ma przekazywać mer Saint-Pierre d’Oleron, Christophe Sueur. Z kolei prokurator Laraize mówił, że mężczyzna dopuszczał się w przeszłości drobnych kradzieży. Laraize zaznaczył, że 35-latek nie znajdował się na liście osób obserwowanych przez służby w związku z ich radykalizacją.

Takie same informacje przekazuje parlamentarzysta Olivier Falorni. Z jego słów wynika, że motyw działania 35-latka nie jest znany, a nazwiska mężczyzny nie było na liście osób podejrzanych o radykalizację – Mamy do czynienia z osobą, która mieszka na wyspie i z ofiarami, które też mieszkają na wyspie – mówił Falorni dziennikarzom. – Czy to jakieś porachunki? Czy atak islamisty? Nie mam pojęcia. Czy stał za tym motyw polityczny? Czy to ktoś psychicznie niestabilny, kto stracił kontrolę? – zastanawiał się.

„Charente Libre” podaje, że zatrzymany mężczyzna jest obywatelem Francji, nie wskazując jednak źródła tej informacji.

Według doniesień francuskich mediów 35-latek próbował podpalić swój samochód, w którym znajdowało się kilka butli z gazem.