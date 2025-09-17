Seria eksplozji w Europie. Litwa zatrzymała podejrzanych o wysyłanie „wybuchowych” paczek

Aktualizacja: 17.09.2025 21:48 Publikacja: 17.09.2025 20:23
Jedna z przesyłek wywoałała pożar w magazynie DHL
Foto: PAP, Gorm Kallestad
Według informacji litewskiej prokuratury jednym z zatrzymanych jest obywatel Litwy urodzony w 1973 roku, oskarżony o wysyłanie własnoręcznie wykonanych ładunków wybuchowych do Wielkiej Brytanii i Polski. Podejrzany wykorzystał międzynarodowe firmy kurierskie DHL i DPD do przesłania czterech pakunków z materiałami wybuchowymi.
Pierwsza przesyłka została nadana 20 lipca 2024 roku i wybuchła w Niemczech tuż przed załadunkiem na samolot DHL lecący z Wilna do Wielkiej Brytanii. Następnego dnia pakunek eksplodował w ciężarówce DPD na terytorium Polski. Kolejna paczka wybuchła i spowodowała pożar w magazynie DHL w Birmingham 22 lipca. Ostatnia przesyłka przewożona lądowo w Polsce nie eksplodowała z powodu awarii mechanizmu detonującego.
Czytaj więcej
ABW skierowało do Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim akt oskarżenia przeciwko obywatelce U...
Prokuratura wskazuje, że bomby były wyposażone w elektroniczne timery ukryte w masażerach, a dodatkowe łatwopalne substancje znajdowały się w tubkach po kosmetykach i środkach higienicznych.
Śledztwo ustaliło, że podejrzany działał razem z grupą współsprawców pochodzących z Litwy, Rosji, Łotwy, Estonii oraz Ukrainy. Koordynacją operacji mieli zajmować się obywatele Rosji powiązani ze służbami wojskowego wywiadu rosyjskiego. Dochodzenie prowadzi zespół funkcjonariuszy i śledczych z Litwy, Polski, Wielkiej Brytanii, Niemiec, Holandii, Łotwy, Estonii, USA oraz Kanady.
Aktualnie trwa śledztwo dotyczące działalności zorganizowanej grupy terrorystycznej oraz zamachów bombowych, prowadzone na podstawie przepisów prawa dotyczących terroryzmu. Kilku koordynatorów działań, w tym obywatel Ukrainy oraz dwie osoby posiadające obywatelstwa litewskie i rosyjskie, są poszukiwani międzynarodowym. Są oni również podejrzani o podpalenie centrum handlowego IKEA w Wilnie 9 maja 2024 roku.
W październiku 2024 roku prokuratura w Polsce zatrzymała cztery osoby w związku z serią pożarów przesyłek kurierskich w Polsce, Niemczech i Wielkiej Brytanii. Jak wynika z doniesień mediów, mogły one być elementem prób sabotażu przeprowadzonych przez rosyjskie służby specjalne. Rosyjskie władze nazwały zarzuty „nieracjonalnymi spekulacjami.”
W marcu tego samego roku litewscy prokuratorzy oskarżyli rosyjski wywiad wojskowy o zorganizowanie pożaru w magazynie sklepu IKEA w Wilnie, do którego miało dojść w maju 2024 roku. Podejrzani o podpalenie to dwaj obywatele Ukrainy, w tym jeden niepełnoletni, który został ujęty na Litwie i oskarżony o terroryzm oraz nielegalne posiadanie materiałów wybuchowych. Drugi został zatrzymany w Polsce.
Przedstawicielka rosyjskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Maria Zacharowa, nazwała oskarżenia o udział Rosji w podpaleniu IKEA bezpodstawnymi i motywowanymi „rusofobią”.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl, LRT
Według informacji litewskiej prokuratury jednym z zatrzymanych jest obywatel Litwy urodzony w 1973 roku, oskarżony o wysyłanie własnoręcznie wykonanych ładunków wybuchowych do Wielkiej Brytanii i Polski. Podejrzany wykorzystał międzynarodowe firmy kurierskie DHL i DPD do przesłania czterech pakunków z materiałami wybuchowymi.
Z paryskiego Muzeum Historii Naturalnej, złodzieje ukradli złoto o wartości 600 000 euro. To kolejny z serii na...
Niemiecki podejrzany w sprawie zaginięcia trzyletniej Maddie McCann w Portugalii w 2007 r. wyszedł z więzienia....
Tyler Robinson podejrzany o zabójstwo w Stanach Zjednoczonych prawicowego aktywisty Charliego Kirka napisał prze...
Mężczyzna podejrzany o dokonanie zamachu na konserwatywnego aktywistę Charliego Kirka, Tyler Robinson, nie współ...
- Myślę, że z dużym prawdopodobieństwem, mamy go już w areszcie - powiedział prezydent Stanów Zjednoczonych Dona...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas