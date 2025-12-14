Rzeczpospolita
Strzelanina na plaży Bondi w Sydney. Wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po ataku na świętujących Chanukę

Dwanaście osób, w tym dzieci oraz funkcjonariusz policji, zginęło w wyniku strzelaniny na plaży Bondi w Sydney. Atak, do którego doszło w niedzielę wieczorem czasu lokalnego, był wymierzony w wydarzenie związane z obchodami żydowskiego święta Chanuki. Jeden z napastników został zastrzelony przez policję, drugi – ciężko ranny – trafił do aresztu.

Publikacja: 14.12.2025 10:27

Foto: X

Przemysław Malinowski

Australijskie służby prowadzą szeroko zakrojone działania na terenie miejsca ataku. Władze apelują do mieszkańców i turystów o unikanie rejonu plaży.

Według informacji przekazanych przez policję oraz lokalne media, celem ataku było wydarzenie „Chanukkah by the Sea”, organizowane w pobliżu placu zabaw w Bondi Beach Park. Źródła policyjne wskazują, że zamach mógł być przygotowywany od kilku miesięcy i miał charakter celowy.

Akcja ratunkowa na plaży Bondi w Australii

Napastnicy otworzyli ogień do uczestników zgromadzenia w godzinach wieczornych. Na miejscu zginęło 10 osób, a wiele innych zostało rannych. Część ofiar to dzieci. Wśród zabitych jest także policjant, który brał udział w akcji.

Jak informują australijskie media, jeden z napastników został zastrzelony przez funkcjonariuszy. Drugi został postrzelony i znajduje się w areszcie. Jest leczony pod nadzorem służb. Na nagraniach krążących w mediach społecznościowych widać, że jeden z uzbrojonych mężczyzn strzelał z mostu w kierunku plaży, podczas gdy drugi znajdował się bliżej tłumu.

W sieci pojawiło się także wideo pokazujące moment, w którym przypadkowy świadek obezwładnia jednego z napastników, wyrywając mu strzelbę. Policja nie potwierdziła jeszcze autentyczności wszystkich nagrań.

Służby ratunkowe otrzymały zgłoszenia o strzelaninie około godziny 18:45 czasu lokalnego. Na miejsce skierowano ponad 26 zespołów ratownictwa medycznego, w tym śmigłowce oraz specjalistyczne zespoły intensywnej terapii.

Kilku rannych przetransportowano do pobliskich szpitali. Na nagraniach widać funkcjonariuszy udzielających pierwszej pomocy oraz prowadzących reanimację na miejscu zdarzenia. Na ziemi znaleziono strzelbę oraz liczne łuski po nabojach.

Strzelanina na plaży Bondi. Chaos i panika

Świadkowie relacjonują chaos i panikę, jaka ogarnęła plażę, która była tego wieczoru wyjątkowo zatłoczona – m.in. z powodu świątecznych jarmarków bożonarodzeniowych.

– Kiedy padły strzały, ludzie zaczęli uciekać we wszystkich kierunkach – relacjonowała jedna z matek, której córki schroniły się w domu przypadkowych mieszkańców. – Nigdy nie przypuszczałam, że coś takiego wydarzy się w Bondi – mówiła.

Premier Australii Anthony Albanese określił wydarzenia jako „szokujące i wstrząsające”. – Policja i służby ratunkowe są na miejscu i robią wszystko, by ratować życie. Moje myśli są z wszystkimi poszkodowanymi – oświadczył premier, informując, że pozostaje w stałym kontakcie z władzami stanu Nowa Południowa Walia i policją federalną.

Premier Nowej Południowej Walii Chris Minns podkreślił, że sytuacja jest niezwykle poważna i zaapelował o stosowanie się do komunikatów służb.

Atak w Bondi jest jednym z najtragiczniejszych aktów przemocy z użyciem broni palnej w Australii od lat i przywołuje wspomnienia zamachu w kawiarni Lindt w Sydney z 2014 roku, kiedy zginęły trzy osoby po wielogodzinnym oblężeniu.

