Potężna awaria energetyczna w San Francisco. Miasto pogrążyło się w ciemności

Operator energetyczny, firma Pacific Gas and Electric Co. poinformowała, że awaria objęła znaczną część północnych rejonów miasta – od Richmond i Presidio po dzielnice w pobliżu Golden Gate Park. Łącznie awaria dotknęła około jednej trzeciej klientów firmy w San Francisco.

Posty w mediach społecznościowych donosiły o masowych zamknięciach restauracji i sklepów oraz wygaszeniu oświetlenia ulicznego i dekoracji świątecznych – informuje stacja NBC News. Gazeta „San Francisco Chronicle” przekazała, że w związku z przerwą w dostawie energii wiele firm musiało zamknąć się na sobotę. Nie działały m.in. automatyczne drzwi do sklepów, windy i schody ruchome.

Departament Zarządzania Kryzysowego w San Francisco poinformował, że wystąpiły „poważne utrudnienia w transporcie publicznym” i zaapelował do mieszkańców, aby do czasu pełnego przywrócenia zasilania unikali podróży, które nie są niezbędne. W wielu miejscach nie działała sygnalizacja świetlna.