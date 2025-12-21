Rzeczpospolita
Wydarzenia
Potężna awaria energetyczna w San Francisco. Miasto pogrążyło się w ciemności

Wielka awaria energetyczna pozbawiła dostaw prądu 130 tys. odbiorców w San Francisco. Znaczna część miasta pogrążyła się w ciemnościach. Wiele firm musiało wstrzymać działalność. Utrudnienia panują także na drogach, gdzie nie działa sygnalizacja świetlna.

Publikacja: 21.12.2025 10:07

Jedna z ulic San Francisco podczas potężnej awarii energetycznej

Foto: Reuters/Carlos Barria

Bartosz Lewicki

Operator energetyczny, firma Pacific Gas and Electric Co. poinformowała, że awaria objęła znaczną część północnych rejonów miasta – od Richmond i Presidio po dzielnice w pobliżu Golden Gate Park. Łącznie awaria dotknęła około jednej trzeciej klientów firmy w San Francisco. 

Posty w mediach społecznościowych donosiły o masowych zamknięciach restauracji i sklepów oraz wygaszeniu oświetlenia ulicznego i dekoracji świątecznych – informuje stacja NBC News. Gazeta „San Francisco Chronicle” przekazała, że w związku z przerwą w dostawie energii wiele firm musiało zamknąć się na sobotę. Nie działały m.in. automatyczne drzwi do sklepów, windy i schody ruchome.

Departament Zarządzania Kryzysowego w San Francisco poinformował, że wystąpiły „poważne utrudnienia w transporcie publicznym” i zaapelował do mieszkańców, aby do czasu pełnego przywrócenia zasilania unikali podróży, które nie są niezbędne. W wielu miejscach nie działała sygnalizacja świetlna. 

Firma Pacific Gas & Electric Company, główny dostawca energii elektrycznej w mieście przekazała w komunikacie, że wraz ze służbami i władzami San Francisco pracuje nad usunięciem awarii.

Przyczyny awarii energetycznej w San Francisco

Przynajmniej część przerw w dostawie prądu była spowodowana pożarem, który wybuchł w jednej z podstacji PG&E. 

Około godziny 16:00 w sobotę firma PG&E opublikowała na X informację o ustabilizowaniu sieci energetycznej i braku dalszych przerw w dostawach prądu dla klientów. Firma poinformowała, że nie jest w stanie potwierdzić, czy zasilanie zostanie przywrócone do późnej soboty.

Źródło: rp.pl

