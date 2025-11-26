Aktualizacja: 26.11.2025 14:17 Publikacja: 26.11.2025 14:09
Samolot Embraer E170STD należący do Polskich Linii Lotniczych LOT
Foto: PAP/Andrzej Jackowski
Jak przekazał Tadas Vasiliauskas, rzecznik litewskich portów lotniczych, maszyna Embraer E170STD wykonująca rejs LO771 wylądowała o godz. 13:43, lecz podczas kołowania w kierunku stanowiska postojowego zjechała z utwardzonej nawierzchni.
Dane z serwisów śledzących loty pokazały, że samolot zatrzymał się po północnej stronie lotniska. Wokół maszyny pojawiło się kilka pojazdów służb technicznych, w tym wóz strażacki. Pasażerów ewakuowano z pokładu.
Po zdarzeniu władze lotniska zdecydowały o czasowym zamknięciu pasa startowego. Według zapowiedzi przerwa w operacjach może potrwać co najmniej do godz. 17:00.
Rzecznik PLL LOT przekazał TVN24, że na pokładzie znajdowało się 63 pasażerów i 4 członków załogi. - Po wylądowaniu wszyscy pasażerowie opuścili pokład w trybie normalnym, przy użyciu podstawionych schodów, a następnie zostali przewiezieni do terminala - powiedział.
Przyczyny zsunięcia się samolotu z drogi kołowania nie ustalono. Trwa analiza zdarzenia. W związku ze zdarzeniem odwołano rejs LO772 z Wilna.
