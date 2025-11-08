Aktualizacja: 08.11.2025 11:21 Publikacja: 08.11.2025 10:20
Miejsce katastrofy samolotu UPS MD-11 w pobliżu lotniska w Louisville, widok z drona
Foto: NTSB/Handout via REUTERS
We wtorek 4 listopada samolot transportowy McDonnell Douglas MD-11 należący do zajmującej się przesyłkami firmy UPS rozbił się tuż po starcie z międzynarodowego lotniska w Louisville. Maszyna leciała do Honolulu.
Z nagrań katastrofy wynika, że podczas startu na jednym ze skrzydeł doszło do pożaru, a jeden z dwóch silników zamontowanych pod skrzydłami odpadł. Samolot uderzył w położone za lotniskiem budynki. Doszło do potężnej eksplozji i pożaru.
W piątek burmistrz Louisville Craig Greenberg podał, że w katastrofie zginęło co najmniej 14 ludzi – trzyosobowa załoga oraz jedenaście osób na ziemi, zaś 15 osób odniosło obrażenia. Bilans tragedii może się zmienić, ponieważ dziewięć osób uważa się za zaginione.
Dwie największe firmy przewozowe na świecie, UPS i FedEx, niezależnie od siebie zdecydowały o uziemieniu całej swojej floty MD-11. Według agencji Reutera, FedEx ma 28 takich samolotów, a UPS przed katastrofą miało 27.
UPS oświadczyło , że decyzję o uziemieniu MD-11 podjęło zgodnie z rekomendacją producenta (firmy Boeing, która przejęła produkcję po wchłonięciu przedsiębiorstwa McDonnell Douglas w 1997 r.). MD-11 ma stanowić 9 proc. floty przewoźnika. FedEx, który dysponuje 700 maszynami różnych typów, poinformował, że wdraża plan awaryjny, by uniknąć zakłóceń.
Ewentualne opóźnienia w transporcie mogłyby mieć daleko idące konsekwencje, ponieważ FedEx i UPS przewożą towary sprzedawane przez największych graczy na rynku handlu detalicznego, takich jak Amazon, Walmart czy Target. UPS jest wiodącym dostawcą usług transportowych dla amerykańskiej poczty.
Samoloty MD-11 były produkowane do 2000 r., zaś do 2014 r. były wykorzystywane w transporcie pasażerskim.
Przyczyny katastrofy w Louisville nie są jak dotąd znane, dochodzenie w tej sprawie prowadzi Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). Wiadomo, że 34-letni samolot wzniósł się na wysokość ok. 30 metrów, po czym uderzył w ziemię i stanął w płomieniach. W okolicy pasa startowego znaleziono silnik, który odczepił się od lewego skrzydła maszyny.
Śledczy przekazali, że tuż przed katastrofą w kokpicie słychać było sygnał alarmu, a trzej piloci próbowali odzyskać kontrolę nad samolotem. W rozmowie z dziennikarzami Todd Inman z NTSB przekazał, że dzwonek alarmowy rozległ się 37 sekund po tym, jak jeden z członków załogi nakazał zwiększenie ciągu silników.
Wstępny raport NTSB dotyczący katastrofy MD-11 w Louisville ma zostać opublikowany w ciągu ok. 30 dni.
Samolot UPS MD-11 rozbił się w pobliżu lotniska w Louisville
Foto: Jeff Faughender/USA Today Network via REUTERS
Źródło: rp.pl / Reuters
