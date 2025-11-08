Reklama
Rozwiń
Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Katastrofa lotnicza w USA. UPS i FedEx uziemiają samoloty MD-11

Po katastrofie w pobliżu lotniska w Louisville w stanie Kentucky, w której zginęło co najmniej 14 osób, UPS i FedEx uziemiły swe floty samolotów MD-11, łącznie ponad 50 maszyn.

Publikacja: 08.11.2025 10:20

Miejsce katastrofy samolotu UPS MD-11 w pobliżu lotniska w Louisville, widok z drona

Miejsce katastrofy samolotu UPS MD-11 w pobliżu lotniska w Louisville, widok z drona

Foto: NTSB/Handout via REUTERS

Jakub Czermiński

We wtorek 4 listopada samolot transportowy McDonnell Douglas MD-11 należący do zajmującej się przesyłkami firmy UPS rozbił się tuż po starcie z międzynarodowego lotniska w Louisville. Maszyna leciała do Honolulu.

Z nagrań katastrofy wynika, że podczas startu na jednym ze skrzydeł doszło do pożaru, a jeden z dwóch silników zamontowanych pod skrzydłami odpadł. Samolot uderzył w położone za lotniskiem budynki. Doszło do potężnej eksplozji i pożaru.

Samolot MD-11 rozbił się w Louisville, zginęło co najmniej 14 osób

W piątek burmistrz Louisville Craig Greenberg podał, że w katastrofie zginęło co najmniej 14 ludzi – trzyosobowa załoga oraz jedenaście osób na ziemi, zaś 15 osób odniosło obrażenia. Bilans tragedii może się zmienić, ponieważ dziewięć osób uważa się za zaginione.

Dwie największe firmy przewozowe na świecie, UPS i FedEx, niezależnie od siebie zdecydowały o uziemieniu całej swojej floty MD-11. Według agencji Reutera, FedEx ma 28 takich samolotów, a UPS przed katastrofą miało 27.

Reklama
Reklama

UPS oświadczyło , że decyzję o uziemieniu MD-11 podjęło zgodnie z rekomendacją producenta (firmy Boeing, która przejęła produkcję po wchłonięciu przedsiębiorstwa McDonnell Douglas w 1997 r.). MD-11 ma stanowić 9 proc. floty przewoźnika. FedEx, który dysponuje 700 maszynami różnych typów, poinformował, że wdraża plan awaryjny, by uniknąć zakłóceń.

Czytaj więcej

USS „Nimitz”
Konflikty zbrojne
Dwa wypadki w ciągu pół godziny. Z lotniskowca USS „Nimitz” spadł śmigłowiec, potem rozbił się myśliwiec

Ewentualne opóźnienia w transporcie mogłyby mieć daleko idące konsekwencje, ponieważ FedEx i UPS przewożą towary sprzedawane przez największych graczy na rynku handlu detalicznego, takich jak Amazon, Walmart czy Target. UPS jest wiodącym dostawcą usług transportowych dla amerykańskiej poczty.

Samoloty MD-11 były produkowane do 2000 r., zaś do 2014 r. były wykorzystywane w transporcie pasażerskim.

Śledztwo w sprawie przyczyn katastrofy w Kentucky

Przyczyny katastrofy w Louisville nie są jak dotąd znane, dochodzenie w tej sprawie prowadzi Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). Wiadomo, że 34-letni samolot wzniósł się na wysokość ok. 30 metrów, po czym uderzył w ziemię i stanął w płomieniach. W okolicy pasa startowego znaleziono silnik, który odczepił się od lewego skrzydła maszyny.

Reklama
Reklama

Śledczy przekazali, że tuż przed katastrofą w kokpicie słychać było sygnał alarmu, a trzej piloci próbowali odzyskać kontrolę nad samolotem. W rozmowie z dziennikarzami Todd Inman z NTSB przekazał, że dzwonek alarmowy rozległ się 37 sekund po tym, jak jeden z członków załogi nakazał zwiększenie ciągu silników.

Wstępny raport NTSB dotyczący katastrofy MD-11 w Louisville ma zostać opublikowany w ciągu ok. 30 dni.

Samolot UPS MD-11 rozbił się w pobliżu lotniska w Louisville

Samolot UPS MD-11 rozbił się w pobliżu lotniska w Louisville

Foto: Jeff Faughender/USA Today Network via REUTERS

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl / Reuters

Wypadki Katastrofy Lotnicze Miejsca Regiony Ameryka Północna Stany Zjednoczone

We wtorek 4 listopada samolot transportowy McDonnell Douglas MD-11 należący do zajmującej się przesyłkami firmy UPS rozbił się tuż po starcie z międzynarodowego lotniska w Louisville. Maszyna leciała do Honolulu.

Z nagrań katastrofy wynika, że podczas startu na jednym ze skrzydeł doszło do pożaru, a jeden z dwóch silników zamontowanych pod skrzydłami odpadł. Samolot uderzył w położone za lotniskiem budynki. Doszło do potężnej eksplozji i pożaru.

Pozostało jeszcze 84% artykułu
/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Gdy 35-latek był zatrzymywany przez policję krzyczał „Allahu Akbar”
Wypadki
Francja: 35-letni kierowca potrącał pieszych i rowerzystów. Krzyczał „Allahu Akbar”
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Materiał Promocyjny
Czy polskie banki zbudują wspólne AI? Eksperci widzą potencjał, ale też bariery
Po uderzeniu w ziemię samolot transportowy firmy UPS eksplodował
Wypadki
Katastrofa lotnicza w USA. Samolot uderzył w ziemię i eksplodował
Region szczytu Yalung Ri, dystrykt Dolakha, Nepal, 4 listopada 2025 r. Na zdjęciu z mediów społeczno
Wypadki
Nepal. Siedem śmiertelnych ofiar lawiny pod Yalung Ri. Trwają poszukiwania ciał
Wieża Contich przechodziła renowację
Wypadki
Katastrofa budowlana w Rzymie. Zawaliła się średniowieczna wieża
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Materiał Promocyjny
Urząd Patentowy teraz bardziej internetowy
Co było przyczyną katastrofy kolejki w Lizbonie? Śledztwo ujawniło
Wypadki
Co było przyczyną katastrofy kolejki w Lizbonie? Śledztwo ujawniło
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Materiał Promocyjny
Citi Handlowy: Lokaty 6,2% na łączną kwotę do 420 000 zł. Ważne do 12.11.2025
Advertisement
Reklama
Reklama
e-Wydanie
REKLAMA: automatycznie wyświetlimy artykuł za 15 sekund.
Reklama