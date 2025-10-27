Aktualizacja: 27.10.2025 11:41 Publikacja: 27.10.2025 10:53
USS „Nimitz”
Foto: PAP/DPA/Ron Sachs
W wyniku obu incydentów nikt nie zginął – podała w oświadczeniu Flota Pacyfiku. Pierwszym z nich był wypadek śmigłowca MH-60R Sea Hawk, który spadł do wody w trakcie działań operacyjnych. Zaledwie pół godziny później, w Morzu Południowochińskim rozbił się myśliwiec Boeing F/A-18F Super Hornet.
Trzech członków załogi śmigłowca MH-60R Sea Hawk zostało uratowanych, a dwóch pilotów myśliwca F/A-18F Super Hornet katapultowało się. Cała piątka „jest bezpieczna i w stabilnym stanie”. Dodano, że „przyczyny obu katastrof są obecnie badane”.
Jak podano, do obu wypadków doszło podczas „rutynowych operacji” lotniczych prowadzonych z pokładu lotniskowca USS „Nimitz”.
Jest to – według obowiązującego harmonogramu – ostatni operacyjny rejs „Nimitza”. Najstarszy z amerykańskich lotniskowców ma powrócić w 2026 r. W służbie ma go zastąpić nowy okręt – USS „John F. Kennedy”.
W kwietniu USS „Nimitz” ma trafić do bazy Norfolk w Wirginii, gdzie do wiosny 2027 r. ma z niego zostać wymontowane wszystko, co będzie można ponownie wykorzystać. Następnie okręt, już bez wyposażenia – zostanie skierowany do stoczni HII-Newport News Shipbuilding.
Wcześniej w 2025 r. dwa amerykańskie samoloty spadły z lotniskowca USS „Harry S. Truman” podczas operacji na Bliskim Wschodzie.
W kwietniu myśliwiec F/A-18 zsunął się z pokładu USS „Harry S. Truman” i wpadł do Morza Czerwonego. Z kolei w grudniu 2024 r. krążownik rakietowy USS „Gettysburg” omyłkowo zestrzelił samolot F/A-18 z lotniskowca USS „Harry S. Truman”.
Agencja zauważa, że zdarzenia te zbiegły się w czasie z wizytą prezydenta USA Donalda Trumpa w Azji z pierwszą wizytą w swojej drugiej kadencji. W nadchodzących dniach podróż do kilku państw w Azji ma rozpocząć także sekretarz obrony Pete Hegseth.
Morze Południowochińskie
Foto: Infografika PAP
24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę.
