AirNav Systems, firma oferująca możliwość śledzenia lotów, podała, że ponad 31 amerykańskich samolotów do tankowania w powietrzu – głównie KC-135 i KC-46 – w niedzielę wystartowało z baz USA, lecąc na wschód.

USA przygotowują się do gwałtownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie?

Oficjalnie przedstawiciele administracji USA odmawiają komentarza w tej sprawie. Pentagon odesłał agencję Reutera do Białego Domu, który jak dotąd nie udzielił żadnego komentarza.

– Nagłe wysłanie na wschód ponad dwóch tuzinów latających cystern Sił Powietrznych USA to nie jest zwykłe działanie. To jasny sygnał strategicznej gotowości – mówi Eric Schouten z firmy Dyami Security Intelligence, zajmującej się zarządzaniem ryzykiem bezpieczeństwa, wywiadem oraz prognozami geopolitycznymi. Jak dodaje, ten ruch pokazuje, iż USA przygotowują się do gwałtownej eskalacji konfliktu na Bliskim Wschodzie. – Niezależnie od tego, czy chodzi o wsparcie Izraela, czy przygotowywanie do dalekich operacji (wojskowych), logistyka jest kluczowa – podkreśla.

Samoloty do tankowania w powietrzu miały wylądować w Europie – w tym w bazie Ramstein w Niemczech, a także na lotniskach w Wielkiej Brytanii, Estonii i Grecji.

Amerykanie zapewniają bliskowschodnich sojuszników, że ich działania mają charakter obronny

USA podkreślają, że nie uczestniczą w ataku Izraela na Iran. Administracja amerykańska miała również nie zgodzić się na izraelski plan wyeliminowania najwyższego przywódcy duchowego Iranu, ajatollaha Alego Chameneiego.