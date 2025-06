Z kolei w izraelskich atakach na Iran zginęły co najmniej 224 osoby, z czego 90 proc. – jak zapewnia strona irańska – to cywile. Na poniedziałek minister obrony Izraela, Izrael Kac, zapowiedział kolejne ataki na Teheran.

Masud Pezeszkian, przypomniał w poniedziałek, że pozyskanie przez Iran broni atomowej byłoby niezgodne z edyktem, który wydał najwyższy przywódca duchowy Iranu, ajatollah Ali Chamenei.

Parlament Iranu przygotowuje ustawę ws. odstąpienia od Traktatu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej

W ciągu doby izraelskie lotnictwo zaatakowało ok. 100 celów w Iranie. Izrael wykorzystał do ataków ok. 50 samolotów. Atakowany był m.in. Teheran, gdzie trafionych zostało ponad 20 celów wojskowych, a także sztab brygady Al-Kuds, elitarnej jednostki Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Wcześniej Izrael miał sparaliżować obronę przeciwlotniczą, która miała bronić ośrodków władzy irańskiej armii.

Bliski Wschód - mapa regionu Foto: PAP

Celem ataku na Teheran miały być też centra decyzyjne związane z irańskim programem nuklearnym. Informacje o ich lokalizacji ustalił wcześniej izraelski wywiad.