Minister obrony Izraela, Izrael Kac, po nocnym ataku Iranu na Izrael przy użyciu pocisków balistycznych, w serwisie X zagroził mieszkańcom Teheranu atakiem odwetowym.

Minister obrony Izraela pisze o „tchórzliwym dyktatorze” z Teheranu i zapowiada odwet

„Arogancki dyktator z Teheranu stał się tchórzliwym mordercą, biorąc na cel tereny cywilne w Izraelu, aby odstraszyć (Izraelskie Siły Obronne) IDF od kontynuowania ataków, które paraliżują jego możliwości” – napisał Kac w serwisie X.

„Mieszkańcy Teheranu za to zapłacą, i to wkrótce” – dodał.

Jak pisze „Jerusalem Post”, w najbliższych godzinach Izrael ma nakazać mieszkańcom kilku dzielnic Teheranu ewakuację, po czym ma przeprowadzić atak na obiekty infrastruktury i budynki rządowe. Izraelski dziennik opiera te doniesienia na źródle w izraelskiej administracji.

Taki sposób przeprowadzania ataków rozmówca „Jerusalem Post” określił mianem „modelu bejruckiego”. To nawiązanie do interwencji wojskowej Izraela w Libanie w 2024 roku. Izrael, który walczył w Libanie z sojusznikiem Iranu, Hezbollahem, wielokrotnie atakował z powietrza Bejrut, a przed atakami wzywał mieszkańców dzielnic, na które miały spaść bomby, do ewakuacji.