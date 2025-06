To przerażające, ponieważ jest taką niewiadomą. To może być początek długiego czasu, takiego jak ten, lub może być gorzej albo, miejmy nadzieję, lepiej, ale nieznane jest najbardziej przerażające Guydo Tetelbaum, mieszkaniec Tel Awiwu

Reuters cytuje Guydo Tetelbauma, który znajdował się w swoim mieszkaniu w Tel Awiwie, gdy ok. 4 nad ranem czasu lokalnego rozległ się alarm. – Jak zwykle udałem się do (schronu) po drugiej stronie ulicy. I, w ciągu kilku minut, drzwi do schronu zostały wyrwane (wybuchem) – relacjonował mężczyzna. – Kilka osób weszło do schronu, całych we krwi (...). A potem wróciliśmy do mieszkania, gdy się uspokoiło, i odkryliśmy, że niewiele z niego zostało. Ściany się zawaliły, nie ma już szyb – dodał.

– To przerażające, ponieważ jest taką niewiadomą. To może być początek długiego czasu, takiego jak ten, lub może być gorzej albo, miejmy nadzieję, lepiej, ale nieznane jest najbardziej przerażające – mówił też.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi, że opracował nową, skuteczną metodę ataku

Przed świtem rakiety spadły na targ Shuk HaCarmel, popularny bazar, na którym mieszkańcy miasta i turyści kupują świeże warzywa i owoce, a wokół jest wiele popularnych barów i restauracji. W nocnych atakach uszkodzony został też budynek ultraortodoksyjnej szkoły w mieście Bnei Brak.

Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej twierdzi, że w czasie ataków wykorzystał nową metodę przeprowadzania uderzeń, która ma sprawiać, iż wielowarstwowa izraelska obrona przeciwrakietowa zaczyna zwalczać własne rakiety.

„(...) zdolności wykorzystane w czasie tej operacji, pomimo kompleksowego wsparcia ze strony USA i zachodnich mocarstw oraz posiadania najnowocześniejszej technologii obronnej (przez Izrael), doprowadziły do udanych (...) uderzeń rakiet w cele na okupowanych terytoriach” – głosi komunikat Korpusu.