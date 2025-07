Démarche podczas przemówienia Walentyny Matwijenko na konferencji w Genewie

Oprócz Matwijenko w wydarzeniu w Genewie wzięli udział również objęci sankcjami politycy Dumy, Leonid Słucki i Piotr Tołstoj. Wszyscy dostali tymczasowe pozwolenie na wjazd od władz szwajcarskich, w ramach ułatwiania wjazdu oficjalnych delegatów w wydarzeniach międzynarodowych odbywających się na terytorium Szwajcarii.

„Miejsce Matwijenko jest na ławie oskarżonych, a nie na konferencjach międzynarodowych. Jej zaproszenie do Genewy jest haniebne i nigdy nie powinno mieć miejsca” - napisał rzecznik ukraińskiego MSZ Heorhij Tichyj. „Matwijenko ponosi osobistą odpowiedzialność za zbrodnię agresji i wszystkie późniejsze okrucieństwa, po tym jak publicznie poparła użycie rosyjskich sił zbrojnych na terytorium Ukrainy. Apelujemy do wszystkich uczestników, którzy mają choć odrobinę szacunku do siebie, aby powstrzymali się od ściskania ręki, która jest pokryta ukraińską krwią” - napisał.

Na zakończenie dodał, że Ukraina „będzie nadal niestrudzenie pracować nad zorganizowaniem kolejnej podróży Walentyny Matwienko – takiej, na którą w pełni zasługuje - do Hagi, gdzie wkrótce rozpocznie pracę Specjalny Trybunał ds. Zbrodni Agresji przeciwko Ukrainie”.

Rosyjska opozycja protestuje przeciwko obecności przedstawicielki parlamentu Rosji

Na wydarzenia w Genewie zareagowała również rosyjska opozycja. Założona przez Aleksieja Nawalnego Fundacja Walki z Korupcją . „Obrzydliwe, stopniowe znoszenie sankcji” - napisała grupa na Telegramie. „Szwajcaria przymyka na to oko i pozwala wszystkim tym przestępcom i podżegaczom wojennym wchodzić na swoje terytorium” - podkreślono we wpisie .