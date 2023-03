Matwijenko podkreśliła, że choć zdarzają się osoby w przypadku których dochodzi do "anomalii" płciowych, to jednak w Rosji nie dojdzie do "tyranii mniejszości".

"Mężczyźni i kobiety są biologicznym, społecznym i kulturowym rdzeniem naszej społeczności" - podkreśliła przewodnicząca Rady Federacji, stronniczka prezydenta Rosji, Władimira Putina.

W Rosji obowiązują przepisy zakazujące "propagandy homoseksualnej", które faktycznie oznaczają, że przedstawiciele społeczności LGBTQ w przestrzeni publicznej nie mogą w żaden sposób demonstrować swojej tożsamości płciowej.



Matwijenko, we wpisie z okazji Dnia Kobiet stwierdziła, że w Rosji "nie będzie groźnych zabaw z płcią". "Ani w przedszkolach, ani w szkołach, ani w polityce, ani w prawie. Zostawmy Zachodowi przeprowadzanie tego groźnego eksperymentu na sobie" - podkreśliła.



Matwijenko nazwała 8 marca "najbardziej ukochanym świętem" w Rosji.



Życzenia Rosjankom złożył też prezydent Rosji, Władimir Putin. - Wiemy, jak bardzo nasze życie zależy od was, nasze drogie kobiety, od waszych wysiłków (...) jak wiele energii wkładacie w opiekę nad dziećmi i w to, by miłość (...) i harmonia panowały w rodzinie - powiedział Putin składając życzenia z okazji Dnia Kobiet.

- Chciałbym osobno pogratulować kobietom-żołnierzom, które wybrały dla siebie najważniejszą misję - obronę Ojczyzny, kobietom, dziewczętom z jednostek wojskowych, lekarkom wojskowym, ratowniczkom medycznym, pielęgniarkom z pułkowych stanowisk medycznych, kompaniom medycznym, pracownicom szpitali, które narażają własne życie na froncie ratując rannych. Wasza odwaga, determinacja, zadziwiają nawet najbardziej doświadczonych wojowników - mówił też Putin.

Międzynarodowy Dzień Kobiet jest obchodzony w Rosji od 110 lat.



Reuters przypomina jednak, że kobiety w Rosji mierzą się z brakiem równości - w kraju dominuje tradycyjne spojrzenie na podział ról między płciami, a od kobiet oczekuje się, że będą przedkładać wychowanie dzieci nad swoją karierę i rozwój zawodowy. Ponadto sytuacja kobiet pogorszyła się w 2017 roku, gdy Rosja uchyliła przepisy kryminalizujące przemoc domową.