Holenderski Urząd ds. Gier Hazardowych (Kansspelautoriteit) w ramach przepisów regulujących rynek hazardu online, które weszły w życie w październiku 2021 r., stworzył rejestr CRUKS – Centralny Rejestr Wykluczenia z Gier Hazardowych. Rejestr ma na celu ochronę przed uzależnieniem od hazardu. Rejestr wprowadzono w ramach zmian, które zalegalizowały w Holandii hazard online.

Rejestr CRUKS: Każdy może zabronić sobie uprawiania hazardu na co najmniej sześć miesięcy

Rejestr muszą sprawdzać podmioty prowadzące kasyna stacjonarne, a także udostępniające automaty do gier oraz prowadzące platformy hazardu online. Wszystkie te podmioty muszą sprawdzać graczy w CRUKS przed dopuszczeniem ich do gry. Osoba wpisana do CRUKS nie może uczestniczyć w organizowanych legalnie grach hazardowych.

Do rejestru CRUKS można zgłosić się samodzielnie, hazardzistę może do niego zgłosić osoba trzecia (ale wówczas wymaga to zatwierdzenia przez Kansspelautoriteit, do rejestru mogą zgłaszać graczy również organizatorzy gier hazardowych, jeśli zauważą ich problematyczne zachowania.

W ubiegłym tygodniu liczba osób, które zarejestrowały się dobrowolnie w systemie CRUKS przekroczyła 100 tysięcy (Holandia liczy 18,07 mln mieszkańców).