Po „The Cosby Show” grał w serialach i współtworzył podcast

Po zakończeniu pracy przy „The Cosby Show” Malcolm-Jamal Warner od 1996 do 2000 roku grał w sitcomie „Malcolm & Eddie”, gdzie partnerował Eddie’emu Griffinowi. Kolejnym ważnym projektem był serial „Reed Between the Lines” (2011-2015). W późniejszych latach aktor pojawił się w takich produkcjach jak „Major Crimes”, „Suits” czy „The Resident”. Wystąpił też w serialach „9-1-1” i „Alert: Missing Persons Unit”.

W 2024 roku Malcolm-Jamal Warner wraz z Weusim Baraką i Candace Kelley stworzył podcast „Not All Hood”. Projekt miał na celu przełamywanie barier dotyczących zdrowia psychicznego w społeczności Afroamerykanów. „To dla mnie niezwykłe doświadczenie, bo czuję się tam na tyle bezpiecznie, by pozwolić sobie na pokazanie prawdziwej wrażliwości” – mówił wtedy aktor. „Często mówi się o czarnoskórej społeczności jako o jednorodnej grupie, podczas gdy w rzeczywistości ma ona wiele różnych aspektów. Naszym celem było stworzenie przestrzeni do rozmowy, do badania i pokazywania różnorodnych perspektyw” – dodał.

Warner pozostawił żonę oraz córkę.