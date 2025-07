Bardzo długo rodzi się ta filmowa opowieść o Violetcie Villas, najbardziej fascynującej i kontrowersyjnej gwieździe epoki PRL, jedynej polskiej wokalistce, która odniosła sukces na rynku amerykańskim. Film „Dzięcioł i Violetta” był już zapowiadany dziewięć lat temu, wycofało się jednak studio, w którym miał powstać, projekt blokowała TVP i oczywiście brakowało pieniędzy do zbilansowania budżetu.

Prace ruszyły ponownie półtora roku temu jako produkcja polsko-bułgarska. Producentem została niezależna firma polska Lava Films, znana także na rynku zagranicznym, m.in. z wielokrotnie nagradzanej i nominowanej do Oscara „Dziewczyny z igłą” Magnusa von Horna.

Scenariusz napisany z rodziną Violetty Villas

Reżyserką filmu o Violetcie Villas jest Karolina Bielawska, autorka m.in. poruszającego, niezwykle intymnego dokumentu „Mów mi Marianna”. Była to opowieść o mężczyźnie, który przekroczywszy czterdziestkę zdecydował się na korektę płci i dąży do celu samotnie, nie znajdując wsparcia u bliskich. Film zdobył prawie 30 nagród na festiwalach krajowych i zagranicznych, w tym także Orły Hollywoodzkie na festiwalu w Los Angeles. Sama reżyserka otrzymała nominację do Paszportu „Polityki”.